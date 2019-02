Rostock

Tourismus, Natur, Lebensqualität – Mecklenburg ist in vielerlei Hinsicht Spitze. Wir sind sicher: In unserer Heimat schlummert noch viel mehr Rekordverdächtiges und das wollen wir mit Ihrer Hilfe aufspüren.

Deshalb ruft die OSTSEE-ZEITUNG auf zur ungewöhnlichen Rekordjagd und jeder kann mitmachen. Für Teil zwei suchen wir Mecklenburger mit besonderen Format. Wer von Ihnen ist so groß, dass er seine Mitmenschen überragt? Und wer kommt mit überschaubarer Körperlänge ganz groß raus? Wir wollen die größten und die kleinsten Erwachsenen finden. Sie fühlen sich angesprochen und sind in Wismar, Nordwestmecklenburg, in oder rings um Rostock zu Hause? Dann melden Sie sich bei uns und werden Sie OZ-Spitzenreiter.

Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Rekordjagd“ an rostock@ostsee-zeitung.de oder posten Sie direkt auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Ostseezeitung

Die größten und die kleinsten OZ-Leser, die sich bis 4. März gemeldet haben, stellen wir mit ihrer persönlichen Geschichte in der OZ vor.

Bereits erschienen in unserer Serie:

Diese drei Schuhfreaks aus MV zeigen ihre verrückte Sammlung

Alles im Lack: Pasewalkerin hat weltgrößte Nagellacksammlung

OZ