Immer mehr Fahrschüler fallen durch die Führerscheinprüfung. Den Theorietest schaffen 39 Prozent nicht beim ersten Mal, in der Praxis machen 32 Prozent zu viele Fehler. Über die Gründe wird spekuliert: Liegt es daran, dass der Verkehr immer unübersichtlicher wird? An dieser Herausforderung müssten dann ja auch erfahrene Verkehrsteilnehmer zu knabbern haben.

Test unter realistischen Bedingungen

Die OSTSEE-ZEITUNG will es genau wissen und sucht für nächste Woche einen Testfahrer oder Testfahrerin, der oder die den Führerschein schon seit mindestens zehn Jahren besitzt. An der Seite eines Fahrlehrers steuern Sie wie in einer echten Fahrprüfung ein Auto durch den Rostocker Stadtverkehr, über die Autobahn und auf Landstraßen durchs Umland. Dabei gilt es, in kniffligen Alltagssituationen den Überblick zu behalten und gleichzeitig alle Verkehrsregeln einzuhalten. Der Fahrlehrer analysiert die Fahrt und achtet auf mögliche Fehler.

Melden Sie sich!

Trauen Sie sich das zu? Wollten Sie vielleicht schon immer mal wissen, ob Sie noch alles beherrschen, was Sie in der Fahrschule gelernt haben? Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit ihrer Bewerbung und Terminvorschlägen für Ihre Testfahrt in Rostock an: leserreporter@ostsee-zeitung.de.

