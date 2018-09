Rostock/Berlin

Damit mehr Menschen lebensrettende Organe spenden, macht sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für neue Regeln stark – und sorgt für eine Debatte. Demnach soll automatisch jeder als Spender gelten, solange man selbst oder ein Angehöriger nicht ausdrücklich widerspricht. Spahn: „Alle acht Stunden stirbt ein Mensch auf der Warteliste, weil kein passendes Spender-Organ gefunden wird. Das muss sich ändern.“

In Deutschland warten derzeit mehr als 10 000 Patienten auf Spenderorgane, 250 stehen in Mecklenburg-Vorpommern auf der Warteliste, teil die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) auf OZ-Anfrage mit. Die Zahlen der Organspender sind hingegen seit langem rückläufig. Laut DSO gibt es bundesweit so wenige Spender wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. So haben in MV im vergangenen Jahr 27 Menschen Organe gespendet, 2016 waren es noch 30.

Viele Vorbehalte und Ängste

„Es ist gut, dass das Thema stärker ins Bewusstsein rückt“, betont der Schweriner Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). „Oft ist es so, dass erst die Betroffenheit im eigenen Umfeld verdeutlicht, wie wichtig das Thema ist. Dann kommt man ins Grübeln.“ Es gebe viele Vorbehalte und Ängste. Entscheidend sei, die Spendersituation deutlich zu verbessern.

Das bekräftigt auch Spahn: Seit Jahren sei ohne Erfolg vieles versucht worden, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. „Deshalb brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte über eine Widerspruchslösung“, erklärt der CDU-Politiker. Da der Staat damit in die Freiheit des Einzelnen eingreife, sei die politische Entscheidung eine Gewissensfrage. Eine solche Debatte über Parteigrenzen hinweg im Bundestag wolle er gern organisieren. Zu regeln sei etwa auch, wo man seinen Widerspruch hinterlegen könnte.

MV hat nur ein Transplantationszentrum

Spahn hat zudem gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Hindernisse für Organspenden in Kliniken aus dem Weg räumen soll. Vorgesehen ist unter anderem, Transplantationsexperten in Krankenhäusern mehr Zeit zu verschaffen und Vergütungen zu verbessern.

Das Universitätsklinikum Rostock ist das einzige Transplantationszentrum in MV. In der Urologischen Uni-Klinik werden Nieren, in der Chirurgie Leber oder Bauchspeicheldrüse in Kombination mit Spendernieren transplantiert.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt unterdessen davor, die Axt an den Grundrechten anzusetzen. „Schweigen ist nicht Zustimmung“, sagt Vorstand Eugen Brysch. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Ich habe Zweifel, ob eine Lösung, bei der ein ausdrücklicher Widerspruch des Betroffenen oder seiner Angehörigen erforderlich wäre, um die Organentnahme zu verhindern, ethisch zu vertreten ist.“ FDP-Chef Christian Lindner warnt vor einer „Deformation der Selbstbestimmung“.

Axel Meyer