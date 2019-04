„Kreuzspinne und Kreuzschnabel!“ – Wenn Herr Fuchs sich ärgert, kommt er um diesen Ausruf nicht herum. Frau Elster, Pitti, Moppi und Co. haben noch immer viele Fans in Ost und West. Im Sommer gehen die Puppen aus dem DDR-Kinderfernsehen auf Tournee an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns.