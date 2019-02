Greifswald

„Ick sech Adschüß“, waren seine allerletzten Zeilen in der OZ am 28. Juli vorigen Jahres überschrieben. Ein halbes Jahr später sagte er auch der Welt „Adschüß“: Kurt Wulf, langjähriger Autor der beliebten Kolumne „Uns plattdütsch Eck“ in der Wochenendausgabe, verstarb am 7. Februar im Alter von 96 Jahren in der Greifswalder Seniorenresidenz.

Das stark nachlassende Augenlicht und zunehmende Probleme mit dem Gehen hatten den promovierten Lehrer im vorigen Jahr dazu veranlasst, das Schreiben aufzugeben. „Dennoch ging es ihm den Umständen entsprechend bis zum Schluss ganz gut. Wir haben im Dezember im Familienkreis noch seinen Geburtstag gefeiert und kurz darauf auch Weihnachten“, berichtet sein Sohn Klaus-Peter. Die Familie, so der 66-jährige Greifswalder, sei seinem Vater immer sehr wichtig gewesen. „Er freute sich, dass alle nah bei ihm wohnten“, sagt er, „so konnte er sich auch immer um alle kümmern.“ Zwei Söhne, die beiden Schwiegertöchter, drei Enkel und die sechsjährige Urenkelin Alissa – Kurt Wulf genoss die Stunden mit seinen Lieben bis zuletzt. Wobei er leider nicht mehr mit seiner Frau Irene, „größter Kritiker“ seiner Plattdütsch-Kolumnen, wie er einst verriet, unter einem Dach wohnen konnte. Aufgrund einer Erkrankung lebt sie im Paul-Gerhardt-Haus.

Viele Jahre Dozent an Uni Greifswald

Kurt Wulf, Sohn eines Schmiedemeisters, ist in Greifswald geboren und aufgewachsen, wurde Bankkaufmann, bevor er mit 19 Jahren in den Krieg ziehen musste. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft kehrte er in seine Heimatstadt zurück, wurde Lehrer und war viele Jahre bis 1988 als Hochschuldozent an der Greifswalder Universität tätig.

Dem Schreiben plattdeutscher Anekdoten widmete er sich erst im Ruhestand. Über 25 Jahre veröffentlichte Kurt Wulf seine Geschichten in der OZ, aber auch in anderen Medien. An Einfällen für seine humorvollen Geschichten mangelte es ihm nie. Ob Alltagsbeobachtungen oder die kleine und große Politik: Mit feinsinniger Ironie ging er den Dingen auf den Grund und bediente sich dabei häufig seines fiktiven „Gordenfründs Heiner“. Viele Leser sprachen ihn auf seine „Döntjes“ an, „dachten, den Heiner gebe es wirklich“, sagte er einmal. Seine „geistige Heimat“, erzählte er oft, war der Kulturbund. Mehr als sechs Jahrzehnte hat er die Arbeit der Ortsgruppe mitgestaltet, rund 30 Jahre davon als Leiter. Die gebührende Anerkennung für sein jahrzehntelanges Wirken auf kulturellem Gebiet erhielt er 2004, als ihn die Hansestadt mit der Ehrennadel in Silber ehrte.

Als er sich im Juli 2018 von seinen Lesern in der OZ verabschiedete, verriet er, wie schwer es ihm fiel, das Schreiben aufzugeben: „Denn dat wier mien Läbensinhalt.“ Doch ein Wunsch blieb auch über diesen Schlussstrich hinaus: „Beholt mi in gaude Erinnerung.“ Versprochen, lieber Kurt Wulf.

Petra Hase