Pasewalk/Stettin

Reisende nach Polen müssen sich ab 22. November an sieben Straßen und auf zwei Bahnlinien in Vorpommern wieder auf Grenzkontrollen einstellen. Darauf hat die Bundespolizei in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) am Freitag hingewiesen. Die polnischen Behörden führten die Kontrollen ab Mitternacht „lageangepasst“ im Zusammenhang mit der 24. UN-Klimakonferenz wieder ein, die vom 3. bis 14. Dezember im polnischen Kattowitz (Katowice) stattfindet. Die gemeinsame deutsch-polnische Einheit in Pomellen an der Autobahn 11 Berlin-Stettin unterstütze die Kontrollen. Sie betreffen die Übergänge am Seebad Ahlbeck und in Garz nach Swinemünde, in Hintersee, Blankensee, Ladenthin, an der B104 in Linken sowie auf der A11. Zudem werde an den Bahnlinien auf Usedom und Pasewalk-Stettin kontrolliert. In dem Zeitraum dürften andere Grenzübergänge nicht benutzt werden.

Winfried Wagner