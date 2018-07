Schwerin

Sport frei: 26 Schulmannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich in den Landeswettbewerben von „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ für das Bundesfinale qualifiziert. Dieses wird vom 23. bis zum 27. September in Berlin ausgetragen, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die Schüler treten in neun Sportarten an. Sie reichen von Beachvolleyball und Fußball über Hockey, Judo und Leichtathletik bis hin zu Rudern, Schwimmen, Tennis und Triathlon. Staatssekretär Sebastian Schröder sagte: „In Berlin mit dabei zu sein, ist schon ein beachtlicher Erfolg.“ Es seien wertvolle Erfahrungen, die Jugendliche bei solchen Wettbewerben machten. Die teilnehmenden Schüler stünden für Sportgeist, Ehrgeiz und Leidenschaft.

dpa/mv