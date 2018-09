Schwerin

Blühende Rosskastanien mit frischen grünen Blättern sorgen derzeit in verschiedenen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns für Verwunderung. Die Bäume, die ihr braunes Laub schon abgeworfen haben, treiben neu aus, tragen ihre weißen Blütenkerzen und gleichzeitig Früchte. Der Leiter der Landeswaldschutzmeldestelle in Schwerin, Mathis Jansen, sagte am Freitag, ihm lägen Meldungen aus dem Bereich Rothemühl und Kummerow in der Mecklenburgischen Seenplatte vor. Er selbst habe einen Baum am Rand von Schwerin gesichtet.

Bei dieser „Notblüte“ handelt sich um eine Reaktion stark geschädigter Rosskastanien, erläuterte Jansen. Auslöser seien verschiedene Faktoren wie der Befall durch die Kastanienminiermotte, durch Blattbräunepilze sowie Trockenstress. Nach einer mitunter vollständigen Entlaubung zum Spätsommer oder Frühherbst versuche die Kastanie, zum zweiten Mal im Jahr auszutreiben und zu blühen. „Diese Reaktion kostet den Baum jedoch zusätzliche Reservestoffe“, sagte Jansen. Ein Forstwirt sprach von einem „letzten Aufbäumen“. Es sei fraglich, ob die Rosskastanien im nächsten Frühjahr nochmals austreiben würden.

Von diesen Symptomen wurde laut Jansen schon in vergangenen Jahren aus verschiedenen Teilen Deutschlands berichtet, im Oktober 2016 auch in Mecklenburg-Vorpommern.

dpa/mv