Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Fischereiminister Till Backhaus (SPD) hat von der EU eine schlüssige Erklärung gefordert, warum sich trotz empfindlicher Fangbeschränkungen die Fischbestände in der Ostsee nicht erholen. Die Fischer im Nordosten seien jedenfalls nicht an der Verringerung der Bestände schuld, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag. Seit 1990 sei die Fischereikapazität in Mecklenburg-Vorpommern um 80 Prozent reduziert worden. „Es muss andere Ursachen haben.“

Backhaus forderte mehr Forschung dazu und warnte vor weiteren Beschränkungen für die noch 238 hauptberuflichen Fischer im Land. Fischerei und Angelei seien Highlights für den Tourismus. Der Minister sagte: „Ich habe den Eindruck, dass es den Fischen inzwischen besser geht als den Fischern.“

Besondere Angst haben die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern davor, dass der EU-Ministerrat im Oktober ein Fangverbot für den Hering beschließen könnte. Der Hering gilt als der Brotfisch der Fischer im Nordosten. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat ein solches Fangverbot für 2019 empfohlen. Backhaus sagte: „Sollte es zu weiteren Kürzungen kommen, werden wir Geld vom Bund und von der EU benötigen, um der Fischerei über die schwierige Phase hinwegzuhelfen.“

In der Debatte im Landtag, die von der Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) angestoßen worden war, wurden verschiedene Vermutungen für den Rückgang der Fischbestände geäußert: klimatische Veränderungen mit Erwärmung des Wassers, Kormorane, Robben sowie natürliche Schwankungen. Schwankungen in den Beständen gebe es seit Jahrhunderten, sagte etwa der AfD-Politiker Jürgen Strohschein. Auch Backhaus sagte, nach Jahren mit Sturmfluten und damit verbundenem stärkeren Sauerstoffeintrag in die Ostsee habe es stets gute Jahre für die Fischer gegeben.

Der fischereipolitische Sprecher der BMV-Fraktion, Ralf Borschke, meinte, die Fischer würden durch Bürokratie und Umweltauflagen immer mehr von ihrer Arbeit entfremdet. „Den Fischern werden die Gewässer als Existenzgrundlage entzogen und sie werden mit Ausgleichszahlungen abgespeist“, kritisierte er.

Iris Leithold