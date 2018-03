Frauen in Führungspositionen: MV auf Platz drei

Hamburg/Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern hat nach Daten der Wirtschaftsauskunftei Bürgel überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen. Im Nordosten sind demnach 26,8 Prozent aller Führungskräfte weiblich. Höher ist der Anteil nur in Brandenburg mit 28,3 Prozent und Sachsen mit 27,1 Prozent, wie Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte. In den alten Ländern sei der Anteil generell geringer als im Osten. Die Wirtschaftsauskunftei hat in Mecklenburg-Vorpommern eigenen Angaben zufolge 33 555 Positionen in 14 735 Unternehmen ausgewertet. Der Bundesdurchschnitt liege bei 22,6 Prozent Frauenanteil in den Führungsetagen.

dpa/mv