Politik Rostock - Hilfe zum Bau von Studentenwohnungen gefordert Angesichts knappen Wohnraums für Studierende fordert auch der Paritätische Wohlfahrtsverband MV Landeszuschüsse für den Bau von Studentenwohnheimen. Am Montag hatte der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein (CDU) ebenfalls Geld vom Land gefordert.

An einem Studentenwohnheim in der Südstadt in Rostock wird für provisionsfreie Wohnugen geworben. Quelle: Bernd Wüstneck/archiv