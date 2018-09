Schwerin

In der Debatte um die Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern bleiben die Fronten verhärtet. Vertreter der beiden Kommunalverbände wiesen am Donnerstag bei einer Anhörung im Innenausschuss des Landtags Forderungen von Bürgerinitiativen und Opposition nach einem Ende der Zwangsabgabe für Anwohner entschieden zurück.

Abgaben und Gebühren seien eine unerlässliche Quelle für Kommunen, die Leistungen der Daseinsvorsorge zu finanzieren, sagte Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag. Dazu gehörten auch Bau und Erhalt von Straßen. Peter Ohm vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer verwies auf den zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung gegen Straßenausbaubeiträge. „Die Kosten zu großen Teilen den Anliegern aufzubürden ist ungerecht und verfassungswidrig“, sagte Ohm. Bayern habe die Beiträge schon abgeschafft und Thüringen werde wohl bald folgen.

dpa/mv