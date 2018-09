Binz

Zu Beginn des Landesparteitages der AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat Landeschef Leif-Erik Holm Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Parteien Versagen vorgeworfen. Holm forderte Merkel auf, sich für ihre Hetzjagden-Äußerungen zu entschuldigen. „Wenn Frau Merkel diese Größe nicht hat, dann soll sie nach Hause gehen und ihren Bundespräsidenten gleich mitnehmen“, sagte Holm unter großem Applaus der etwa 150 anwesenden Mitglieder in Binz.

Er verteidigte die Demonstrationen der AfD in Chemnitz als „würdevolle Veranstaltungen“. Holm kritisierte, dass die Ursache der Eskalation, der gewaltsame Tod eines Menschen, aus dem Blick der anderen Parteien geraten sei. „Es ist wirklich unglaublich, in was für einem durchgeknallten Land wir hier mittlerweile leben. Da muss einer auf den Tisch hauen. Und wer wenn nicht wir.“

Die Partei verzeichnet in Mecklenburg-Vorpommern nach den Worten Holms einen Zuwachs auf etwa 700 Mitglieder. Die Mitglieder wollen auf dem Parteitag ihre Abgesandten zur sogenannten Europawahlversammlung der Bundespartei bestimmen.

dpa/mv