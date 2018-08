Berlin/Schwerin

Die Armutsbekämpfung in Berlin sollte nach Ansicht der Linken im Landtag ein Vorbild für Mecklenburg-Vorpommern sein. In Berlin habe eine Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut zahlreiche Maßnahmen entwickelt, die bereits wirksam würden, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Mittwoch am Rande einer Fraktionsklausur in Berlin. So würden Familienservicebüros eröffnet sowie kostenlose oder günstige Freizeitangebote und ein Ferien- und Familienpass angeboten. Wie in Mecklenburg-Vorpommern, lebe in Berlin fast jedes dritte Kind in einer armen oder armutsgefährdeten Familie.

Insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung gebe es Erfolge. „Berlin zeigt, dass sowohl die kostenfreie Kita als auch die Verbesserung der Betreuungsschlüssel möglich sind“, sagte Oldenburg. In Mecklenburg-Vorpommern soll die Kita ab dem Jahr 2020 kostenfrei sein. Jedoch steht der Nordosten seit Jahren wegen großer Kindergruppen in den Kitas in der Kritik. Dies gehe zu Lasten der Betreuungsqualität, heißt es in mehreren Studien. Oldenburg stellte auch die Berliner Mietenpolitik als vorbildlich hin. „Davon profitieren Mieterinnen und Mieter in den rund 300 000 Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften - durch das Aussetzen von Mieterhöhungen, Mietzuschüsse oder auch eine halbierte Modernisierungsumlage“, sagte die Politikerin. In Berlin müsse niemand mehr wegen steigender Wohnkosten die Wohnung wechseln.

dpa/mv