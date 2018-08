Schwerin/Gütersloh

Die Bertelsmann Stiftung bescheinigt Mecklenburg-Vorpommern bei der Bildungs- und Betreuungsqualität in Kitas spürbare Fortschritte, sieht aber weiter Verbesserungsbedarf. In keinem anderen Bundesland habe sich innerhalb von fünf Jahren der Personalschlüssel so stark verbessert, hebt die in Gütersloh ansässige Stiftung in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie hervor. So sei 2012 in der Ganztagsbetreuung im Nordosten rein rechnerisch eine Fachkraft für 14,7 Kindergartenkinder zuständig gewesen, 2017 habe die Zahl bei 13,4 gelegen. Dennoch bleibt Mecklenburg-Vorpommern bundesweites Schlusslicht. Die Opposition im Landtag und die Erziehungsgewerkschaft GEW forderten Konsequenzen.

Die Ergebnisse der Bertelsmann Stiftung rufen regelmäßig Widerspruch bei der Landesregierung in Schwerin hervor. Der letzte Platz im Ländervergleich gebe nicht die tatsächliche Situation wieder, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Bundesländer mit dem größten Nachholbedarf würden im Ranking weit oben stehen, während ostdeutsche Länder mit einem gut ausgebauten Kita-Angebot hinten landen.

„Das hat mit der Realität der Kita-Landschaft in Deutschland und vor allem mit der Realität von jungen Eltern in Mannheim oder Fulda wenig zu tun“, erklärte Drese. Anders als in diesen Städten mit langen Wartelisten und kurzen Betreuungszeiten sei das Angebot für die Kinderbetreuung im Nordosten bedarfsgerecht. „Der Betreuungsumfang ist herausragend“, betonte Drese. In Mecklenburg-Vorpommern hätten zudem gut 90 Prozent der Erzieher einen Fachschulabschluss, in den alten Bundesländern hingegen weniger als 70 Prozent. Faktoren wie Betreuungsqualität und Kita-Öffnungszeiten müssten bei der Kita-Erhebung mehr berücksichtigt werden.

Der Bertelsmann-Studie zufolge betreut in Baden-Württemberg eine Erzieherin in der Kita im Schnitt 7 Kinder. Das ist der bundesweit beste Wert. Er liegt zudem nur knapp über dem Betreuungsschlüssel in den Kinderkrippen Mecklenburg-Vorpommerns, der 1 zu 6 beträgt. Auch damit liegt der Nordosten weit hinten. Im Musterland Baden-Württemberg beträgt die Relation 1 zu 3.

Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt für eine kindgerechte frühkindliche Bildung in Krippen einen Personalschlüssel von 1 zu 3 und in Kindergärten von 1 zu 7,5. Um diese Betreuungsverhältnisse im Nordosten zu erreichen, müssten laut Stiftung allein im Kitabereich 6700 zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden. Die damit verbundenen Kosten würden sich auf 316 Millionen Euro im Jahr belaufen.

Nach Ansicht der Linken-Landtagsabgeordneten Jacqueline Bernhardt bestätigt die Bertelsmann-Studie die Dauerkritik ihrer Fraktion an zu großen Gruppen in Kitas und Krippen. „In den Kitas des Landes müssen die Qualität verbessert und die Beitragsfreiheit eingeführt werden. Beides ist angesichts der Haushaltslage möglich“, betonte Bernhardt. Bei der anstehenden Änderung des Kita-Gesetzes sollten eine deutlich bessere Fachkraft-Kind-Relation sowie landesweit verbindliche Personalschlüssel festgeschrieben werden.

Auch der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes forderte mehr Erzieher und monierte die gängige Praxis, auch Auszubildende auf den Betreuungsschlüssel anzurechnen. „Das sind nur Taschenspielertricks der Landesregierung, um den Betreuungsschlüssel besser aussehen zu lassen“, erklärte er.

Christel Weißig von der BMV-Fraktion kündigte an, in den Beratungen zum neuen Kindertagesförderungsgesetz die Verbesserung des Betreuungsschlüssels nicht aussparen zu wollen. „Das Land muss sich hier auch finanziell seiner Verantwortung stellen“, sagte sie.

Die Erziehungsgewerkschaft GEW schloss sich den Forderungen nach einer Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und einem landesweit gültigen Mindestpersonalschlüssel an. „Beide Maßnahmen sind dringend notwendig, um den teils krassen regionalen Unterschieden im Land entgegenzuwirken“, sagte der GEW-Fachreferent Erik von Malottki. Doch habe die Studie auch eine Benachteiligung Mecklenburg-Vorpommerns bei der Verteilung der Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes aufgedeckt.

Laut Bertelsmann-Stiftung wird bei der geplanten Zuweisung nicht die Zahl der betreuten Kinder berücksichtigt. Dadurch würden Länder mit vielen Kindern in Kitas und Kindertagespflege, wie vor allem in Ostdeutschland, benachteiligt. Die Stiftung schlägt daher vor, die Bundesmittel gemessen an der Anzahl der betreuten Kinder zu verteilen. Mecklenburg-Vorpommern würde danach 2021 und 2022 jährlich knapp 44 Millionen Euro erhalten.

In Kindergärten, Krippen und Horten Mecklenburg-Vorpommerns kümmern sich nach Angaben des Statistikamts in Schwerin insgesamt 11 600 ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher um knapp 104 000 Kinder. Zudem sind etwa 1200 Tagesmütter in der Betreuung tätig.

dpa/mv