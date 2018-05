Schwerin

Im Landtag in Schwerin konstituiert sich am Donnerstag der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte der Landtag am Mittwoch mit. Im April hatte der Landtag als achtes Landesparlament bundesweit beschlossen, ein solches Gremium einzusetzen. Es soll die Gewalttaten der neonazistischen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) und deren Vernetzung in der rechten Szene untersuchen. Gleichzeitig sollen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden kritisch bewertet werden. Der Einsetzungsbeschluss war von SPD, CDU, Linke und BMV gemeinsam eingebracht worden.

Dem NSU, von dem nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Ende 2011 nur noch Beate Zschäpe am Leben ist, werden zehn, meist fremdenfeindlich motivierte Morde zugerechnet. Zu den Opfern zählt Mehmet Turgut, der 2004 in Rostock erschossen wurde. Zudem sollen zwei Banküberfälle 2006 und 2007 in Stralsund auf das Konto des NSU gehen.

Dem Linken-Abgeordneten Peter Ritter zufolge legen unter anderem der Fund einer NSU-CD und eine Danksagung an den NSU in einem rechtsextremistischen Magazin nahe, dass es frühzeitig Kontakte nach Mecklenburg-Vorpommern gab.

dpa/mv