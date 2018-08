Schwerin

Schocknachricht vor dem Schulstart in MV: Nach Insider-Angaben sollen 300 bis 400 Lehrer fehlen, so viel wie nie zuvor. Das Bildungsministerium will Zahlen erst in zwei Wochen nennen, wenn der Unterricht läuft. Es rüstet aber schon bei Seiteneinsteigern auf, die nach einem dreiwöchigen Crashkurs auf die Kinder losgelassen würden, sagen Kritiker. Sieben Prozent der rund 11 700 Lehrer sind laut Ministerium ohne umfassende Qualifikation – Tendenz steigend. Scharfe Kritik kommt von der Opposition: Das Problem Lehrermangel sei nur über mehr Gehalt und weniger Stunden zu lösen.

170 offene Stellen zeigte das Internet-Portal www.lehrer-in-mv.de, mit dem das Bildungsministerium um Lehrer wirbt, gestern. Bewerbungschluss war meist am Montag, schon eine Woche später sollen die Lehrer ihren Dienst antreten. Gesucht werden vor allem Pädagogen in ländlichen Regionen – Pasewalk, Torgelow, Löcknitz. Vor allem Lehrer für Grund- (38) und Regionale Schulen (61) sind begehrt, an Gymnasien (16) eher weniger.

„Es ist schwerer geworden, Lehrer zu finden“

Wie viele Lehrer am Ende da sein werden, stehe noch nicht fest, sagt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums, da diverse Verfahren noch liefen. Er räumt ein: „Es ist schwerer geworden, Lehrer zu finden.“ Die Fehlzahl 400 wollte Lipski nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Der Lehrermangel kam mit Ansage und wird sich in kommenden Jahren noch verstärken. Bereits 2015 ging eine Studie davon aus, dass ab 2020 pro Jahr 250 Lehrkräfte fehlen, in 2021 und 2022 sogar über 700. Hauptgrund: Viele ältere Kollegen gehen in den Ruhestand – bis 2030 etwa drei Viertel der damaligen Lehrer. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) nannte das Thema jüngst „eine der größten Herausforderungen. Wir werben weiter intensiv um Nachwuchs“.

Da hat Simone Oldenburg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag, ihre Zweifel. Das Land unternehme viel zu wenig, um vorhandene Lehrer zu entlasten und neue zu locken. Auffällig: MV hat – trotz Verbeamtung bis 40 – offenbar bei Lehrern ein Imageproblem. Von den 246 Referendaren, die im Sommer ihre Ausbildung in MV beendeten, haben nur 142 den Lehrerjob hier ergriffen. Über 100 gingen woanders hin. Noch schlechter sieht die Quote bei Referendaren aus: 136 Frauen und Männer beginnen den Vorbereitsdienst im Land; über zwei Drittel der Stellen allerdings bleiben unbesetzt.

Hoher Prozentsatz von Seiteneinsteigern

„Die Zahlen sind erschreckend“, so Oldenburg. Sie schlägt vor, die Referendarzeit angehender Lehrer im Land von 18 auf zwölf Monate zu verkürzen. Das Lehrerstudium an den Universitäten müsse reformiert werden, da bereits 60 Prozent der Studenten abbrächen. Und: Der Lehrerberuf insgesamt attraktiver gemacht werden: „Wir müssen einfach mehr zahlen als die anderen.“ Dass zunehmend Seiteneinsteiger ohne umfassende Pädagogik-Ausbildung vor den Kindern stehen, sei „eine Katastrophe“. Derzeit seien es 18 Prozent, so Oldenburg, bundesweit zehn. Lipski hält dagegen: Es seien sieben Prozent in MV. Es sollen jedoch mehr werden.

Für die AfD im Landtag ist der Lehrermangel ein hausgemachtes Problem. „Es ist endlich an der Zeit, eine verantwortungsvolle Politik für unser Land und unsere Kinder zu betreiben“, sagt Jörg Kröger, bildungspolitischer Sprecher. Die AfD forderte im Landtag weniger Pflichtstunden für Lehrer und kleinere Schulklassen, um den Beruf attraktiver zu machen.

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW blickt mit Sorge in die Zukunft. Einige Schulen hätten deutlich weniger Stunden zugewiesen bekommen, sagt GEW-Vize-Landeschef Maik Walm. Zusatzaufgaben wie Inklusion oder Förderunterricht seien so nicht mehr leistbar. Unter solchen Vorzeichen müssten „alle bildungspolitischen Reformbemühungen grundlegend in Frage gestellt sein“, so Walm.

Frank Pubantz