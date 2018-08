Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet am Mittwoch ihre Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt wird sie in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) drei Lebensmittelproduzenten besuchen. Die Ernährungsgüterbranche habe für Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Bedeutung, sagte Schwesig am Montag in Schwerin und begründete damit auch die Auswahl der ersten Stationen ihrer zweiwöchigen Rundreise, die von West nach Ost quer durch das gesamte Land führen soll. Auf dem Programm stehen unter anderem noch das Schloss in Ludwigslust, ein Start-Up für medizinische Funktionswäsche in Rostock, der vom Oster-Schnee gezeichnete Vogelpark in Marlow, der Fusionsreaktor Wendelstein 7x in Greifswald, das Historisch-Technische Museum in Peenemünde oder das Mehrgenerationenhaus in Kirchdorf auf der Insel Poel.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Regierungschefin nach ihrem Sommerurlaub die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen und war als erstes zu den Bauern gefahren. Der Großteil der Agrarbetriebe im Land muss infolge der anhaltenden Dürre in diesem Jahr dramatische Ernteverluste hinnehmen und hofft auf staatliche Hilfe. Das Kabinett in Schwerin werde sich auf seiner Sitzung am nächsten Dienstag intensiver mit diesem Thema befassen, sagte Schwesig und erneuerte ihre Forderung an den Bund, rascher als bislang geplant über staatliche Hilfen zu entscheiden. Das Land sehe die Notwendigkeit dazu und sei bereit, seinen Teil zu leisten.

In den beiden Wochen nach ihrem Urlaub will Schwesig nun jeweils von Mittwoch bis Freitag im Land unterwegs sein, um sich in Unternehmen, Freizeit-, Betreuungs- und Forschungseineinrichtungen, Bürgertreffs oder auch in einer Polizeistation in Waren zu informieren. Bis zum 17. August sind Betriebsbesuche und Gesprächsrunden an landesweit 22 Stationen geplant. „Ich freue mich auf die Termine vor Ort“, sagte Schwesig. Der Sommer ohne Parlamentssitzungen und mit weniger Schreibtischarbeit lasse Raum für Begegnungen und gute Gespräche. Dabei wolle sie auch kontroversen Debatten nicht aus dem Weg gehen und „mit den Bürgern ungeschminkt reden“.

Die Sommertour stehe unter dem Motto: „MV - Land zum Leben, Arbeiten und Urlaub machen“ und schließe daher auch Besuche bei der Hanse Sail in Rostock und beim Schwedenfest in Wismar ein, sagte Schwesig weiter. Beide Veranstaltung seien wichtige Anziehungspunkte für Besucher und trügen zur touristischen Attraktivität des Landes bei. Die Hanse Sail biete zudem erfahrungsgemäß auch gute Gelegenheiten mit Unternehmern und Investoren ins Gespräch zu kommen.

Eine gute Nachricht hatte die Regierungschefin am Montag für Eltern von Drillingen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sollen künftig einen finanziellen Willkommensgruß vom Land erhalten. Für jedes Kind werde es nach der Geburt 1000 Euro geben. Die Sonderleistung gehe auf die Anregung eines Paares zurück, das sich im Sommer vorigen Jahres mit der Bitte an sie gewandt habe, die Patenschaft für seine Drillinge zu übernehmen. „Diese überaus sympathische Idee haben wir nun mit dem Willkommensgruß aufgegriffen“, sagte die Regierungschefin. Im Rahmen der Sommertour will sie am Mittwoch das erste Geld an die Ideengeber in Ludwigslust übergeben.

dpa/mv