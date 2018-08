Neubukow

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum Abschluss ihrer Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern noch einmal die Pläne ihrer Regierung für die kostenfreie Kita in den Mittelpunkt gerückt. „Wir brauchen gute Kitas, damit die Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Familie und Beruf gut miteinander verbinden können und damit unsere Kinder von Anfang an beste Chancen haben“, erklärte Schwesig am Freitag nach dem Besuch einer Kindertagesstätte in Neubukow (Landkreis Rostock). Bis 2020 würden Elternbeiträge für die Kinderbetreuung schrittweise abgeschafft. „Ich bin auf meiner Sommertour immer wieder auf dieses Thema angesprochen worden. Viele Eltern freuen sich auf die Entlastung“, berichtete Schwesig. Mit der kompletten Übernahme der Elternbeiträge durch das Land nehme Mecklenburg-Vorpommern eine Vorreiter-Rolle in Deutschland ein. Am Nachmittag wollte Schwesig in Wismar an der Eröffnung des traditionellen Schwedenfestes teilnehmen.

dpa/mv