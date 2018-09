Schwerin

Die SPD hat in der Debatte um die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern Härtefallregelungen in Aussicht gestellt, sieht eine Abschaffung der Zwangsabgabe aber weiterhin skeptisch. „Scheinbar einfache Lösungen werfen neue Fragen auf und lösen eine Gerechtigkeitsdebatte aus“, erklärte die SPD-Landtagsabgeordnete Martina Tegtmeier am Donnerstag nach einer Expertenanhörung im Innenausschuss. Es gelte unverhältnismäßige Härten zu vermeiden und Grundstückseigentümer schon bei den Planungen einzubeziehen. Bei der Anhörung waren die kontroversen Auffassungen von Kommunalverbänden und Grundeignern erneut aufeinandergeprallt.

Abgaben und Gebühren seien eine unerlässliche Quelle für Kommunen, die Leistungen der Daseinsvorsorge zu finanzieren, sagte Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag. Dazu gehörten auch Bau und Erhalt von Straßen. „Wer die bewährte Finanzierungspraxis abschaffen will, der stellt unsere Kommunalverfassung und alle Gebühren und Beiträge in Frage“, machte Fittschen deutlich. Kreise und Kommunen seien zu großen Teilen unterfinanziert und so schon nicht in der Lage, alle notwendigen Investitionen zu leisten, sagte Matthias Köpp vom Landkreistag. Der Verzicht auf Anliegerbeiträge verschärfe die Situation nur noch, erklärte er, erneuerte zugleich aber auch die Forderung nach höheren Zuweisungen für Investitionen vom Land.

Unterstützung erhielten die Verbände vom Landesrechnungshof. „Mecklenburg-Vorpommern kann nicht auf die Beiträge verzichten“, sagte Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen unter Hinweis auf die Gesetzeslage und die geringe Steuerkraft von Land und Kommunen. Mecklenburg-Vorpommern habe ein ganz anderes „Finanzgerüst“ als etwa Bayern, das die Straßenausbaubeiträge gerade abgeschafft habe. Auch mit der Erhöhung der Grundsteuern könne die entstehende Finanzlücke nicht geschlossen werden. Eine Verlagerung der Kosten auf das Land untergrabe zudem die kommunale Selbstverwaltung, da der Geldgeber über die Rangfolge der Bauprojekte entscheide, argumentierte sie.

Peter Ohm vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer verwies seinerseits auf den zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung gegen Straßenausbaubeiträge. „Die Kosten zu großen Teilen den Anliegern aufzubürden ist ungerecht und verfassungswidrig“, sagte Ohm. Er berief sich dabei unter anderem auf Gutachten aus Thüringen, wo die Straßenausbaubeiträge 2020 abgeschafft werden sollten.

Wie Ohm wies auch Wolfgang Winkler als Vertreter einer Schweriner Interessengemeinschaft die Darstellung zurück, dass der von Anliegern geforderte Ausbaubeitrag für Straßen durch Wertsteigerung der Grundstücke gerechtfertigt werde. „Es sind keine besonderen Vorteile erkennbar“, sagte Winkler. Er warf den Kommunen vor, die Instandhaltung der Straßen zu vernachlässigen und dann teure Grundsanierungen auf Kosten der Anlieger durchzuführen. Das habe in Schwerin vereinzelt zu Beitragsforderungen von 100 000 Euro und mehr geführt. „So was kann von den Anwohnern nicht akzeptiert werden“, sagte Winkler. Er forderte SPD und CDU auf, die Vorschläge der Opposition ernst zu nehmen.

Mit ihren Gesetzentwürfen und Anträgen hatten AfD, Linke und BMV die Anhörung im Landtag erwirkt. Der von der Linksfraktion geladene Vertreter der bayerischen Landesregierung blieb der Fragerunde fern. Aus München sei lediglich der Text des geänderten Gesetzes nach Schwerin geschickt worden, hieß es. Am Dienstag hatte in Schwerin eine landesweite Initiative 44 270 Unterschriften für die Änderung des Kommunalabgabengesetzes an den Landtag übergeben.

Die Linken-Abgeordnete Jeannine Rösler beklagte, dass sich die SPD/CDU-Koalition von vornherein „lediglich zu Kleinstkorrekturen“ bereit erklärt habe. Doch sei es angesichts der gut gefüllten Landeskasse nicht zu vermitteln, dass eine Abschaffung der Beiträge ausgeschlossen werde. Landesweite Proteste seien als Folge zu erwarten. „Wir setzen uns weiterhin für die Abschaffung der Beiträge ein und erwarten eine entsprechende Kompensation für die Kommunen vom Land“, sagte Rösler.

dpa/mv