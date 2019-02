Rostock

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern verfügt derzeit über keinen eigenen Hubschrauber. Grund: Die Helikopter sind in der Wartung beziehungsweise defekt. Dies bestätigte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage.

Wie wichtig dieses Hilfsmittel ist, zeigte sich erst vor Kurzem bei zwei Einsätzen. In der vergangenen Woche wurde eine vermisste 77-jährige Rentnerin in Rostock gesucht – ein Helikopter, der zur Unterstützung aus der Luft unabdingbar ist, musste aus Fuhlendorf im Nachbar-Bundesland Schleswig-Holstein von der Fliegerstaffel der Bundespolizei angefordert werden. Auch am Montagabend, nachdem es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gekommen war und der Fahrer bei Dunkelheit und Kälte in der Nacht umher irrte, sollte eigentlich ein Polizei-Hubschrauber zur Hilfe angefordert werden. Wie es aus internen Kreisen hieß, stand aber keiner zur Verfügung.

Mehr als 560 Hubschrauber-Einsätze

Robert Stahlberg, Pressesprecher der den Hubschraubern unterstellten und zuständigen Wasserschutzpolizei, sagte, dass sich einer der Hubschrauber noch bis Anfang März in einer gesetzlich vorgeschriebenen turnusmäßigen Wartung befindet. „Der zweite Helikopter ist bis Ende dieser Woche in der Reparatur und wird ab dem kommenden Freitag wieder startklar sein“, so Stahlberg.

Sollte es zu einem Notfall kommen, muss Luft-Unterstützung aus anderen Bundesländern oder von der Bundespolizei angefordert werden. Die Entscheidung darüber treffe laut Stahlberg allerdings jede einsatzführende Inspektion oder Befehlsstelle für sich.2018 gab es 564 Hubschrauber-Einsätze und insgesamt 802 Flugstunden, von denen ein Drittel zur Vermisstensuche entfiel.

Stefan Tretropp