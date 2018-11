Rostock/Greifswald

Für einige Kinder und ihre Eltern fällt dieses Jahr der Laternenumzug kleiner aus als sonst oder muss sogar abgesagt werden – weil die Begleitung durch die Polizei ausfällt. In Greifswald und im benachbarten Dersekow sagten Schulen für den Martinstag am vergangenen Sonntag geplante Umzüge ab, in Anklam sprangen kurzfristig Feuerwehrleute mit. Das Problem ist nicht auf Vorpommern begrenzt. „Wir können auch nicht alle Umzüge begleiten“, sagt etwa ein Sprecher der Polizeiinspektion Wismar.

Völlig falsches Signal – Ein Kommentar von Virginie Wolfram

In Greifswald habe die Polizei ihre Unterstützung eingestellt, so eine Rathaussprecherin. Ähnliches teilt die Stadt Anklam mit. Dort fand der Umzug trotzdem statt. Statt eines Polizeiautos fuhr diesmal die Feuerwehr vorneweg, ein Streifenpolizist und Mitglieder der örtlichen CDU halfen bei der Absicherung des 250 Teilnehmer großen Umzugs, berichtet der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Dirk Bierwerth. Die Polizei habe ihren Rückzug mit einem drei Jahre alten Rundschreiben der Landesregierung begründet, laut dem solche Einsätze, bei denen „keine Eilzuständigkeit“ vorliege, im Einzelfall zu prüfen seien. Im Rathaus von Anklam sorgte die Absage für Kopfschütteln. Viele Eltern seien enttäuscht gewesen.

Alles halb so schlimm, heißt es dagegen bei der zuständigen Polizeiinspektion Anklam. „Natürlich begleiten wir noch Laternenumzüge“, sagt Führungsgruppenleiter Arne Zarbock, „allerdings nicht sieben an einem Tag“. Müssten Straßen gesperrt werden, sei ohnehin der „Baulastträger“ zuständig, also meist Stadt oder Kreis. Eine Schule in Dersekow hatte ihren Umzug mit der Begründung abgesagt, sie hätte einen privaten Sicherheitsdienst anheuern und bezahlen müssen, und entschied sich dagegen. Ein Umzug der Greifswalder Altstadtkirchgemeinden wurden verlegt, was laut Polizei aber daran lag, dass die Strecke bereits für eine Gegenveranstaltung zu einer AfD-Demonstration belegt war.

Andernorts sind solche Komplikationen fremd: In Rostock ist es noch nicht vorgekommen, so Rathaussprecher Ulrich Kunze, dass Privatfirmen einen Laternenumzug absichern sollten. Es sei fraglich, ob das rechtlich überhaupt ginge. „Selbstverständlich gehen wir mit“, sagt Yvonne Hanske, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Die Umzüge seien eine wichtige Gelegenheit, um Präsenz zu zeigen. Schließlich seien Polizisten bei vielen Kindern genauso beliebt wie Lokomotivführer und Feuerwehrleute. In der dunklen Jahreszeit von Ende Oktober bis Dezember vergehe kaum ein Tag ohne Laternenumzug in Rostock, der im Veranstaltungskalender der Polizei vermerkt ist. Im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund gibt es in dieser Zeit etwa 45 Laternenumzüge, in Wismar sind es dieses Jahr 36.

Gerald Kleine Wördemann