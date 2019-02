Schwerin/Rostock

Eine Welle des Protestes rollt wegen der geplanten Novelle der Bäderregelung auf die Landesregierung zu. Kommunen und Verbände laufen Sturm gegen einen Kompromiss, den Wirtschaftsminister Harry Glawe ( SPD) mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelt hat, der die Zahl der Orte mit Ausnahme zu Sonntagsöffnung reduziert und eine faktische Saisonverkürzung beinhaltet. Die Einschränkungen werden Jobs kosten, Tourismus und Einzelhandel schwächen, sagen Kritiker. Auch in der Schweriner Koalition gibt es Streit wegen des Themas.

Die Geschäfte in den Ferienorten Mecklenburg-Vorpommerns dürfen künftig nur noch an 26 statt bisher 32 Sonntagen im Jahr öffnen. Statt vom 15. März bis zum 1. November wird die Bäderregelung verkürzt: 15. April bis 31. Oktober. Zudem wird die Zahl der Orte, die von der Bäderregelung profitieren, von 79 auf 72 reduziert. Ein guter Kompromiss, findet Glawe. Schließlich musste er mit einer Klage Verdis umgehen; das Oberverwaltungsgericht hatte die alte Regelung gekippt.

Die neue Verordnung löst großen Widerspruch aus. Von „Kokolores“ spricht Claus Ruhe Madsen, Präsident der IHK Rostock: „Unser Land ist Tourismusland, und wir schließen die Tür.“ Er sehe „nur Verlierer“ und prognostiziert weitere Verödung von Innenstädten. So könne der Handel nicht gegen Online-Konkurrenz bestehen. Vor massiven Umsatzeinbußen und dem Verlust von Arbeitsplätzen warnt Kay-Uwe Teetz, Chef des Einzelhandelsverbandes MV. Viele Unternehmen hätten angekündigt, bei weniger Sonntagsöffnung Leute einzusparen. Die neue Regelung sei „eine Schlechterstellung gegenüber dem Konkurrenten Schleswig-Holstein“. Die Sonntagsöffnung erst Mitte April zu starten, würde das Ostergeschäft in einigen Jahren torpedieren. Tobias Woitendorf, Tourismusverband MV, sieht die Stärkung der Nebensaison in Gefahr. Die neue Regelung erreiche genau das Gegenteil. Zudem wäre MV gegenüber Schleswig-Holstein benachteiligt; im Nachbarland würde dann sieben Wochen länger Sonntagsöffnung gelten. Der Verband fordert wie andere Nachbesserung.

In der Regierungskoalition knirscht es gewaltig zum Thema. Glawe habe den Deal allein ausgehandelt, heißt es bockig aus der SPD. Es müsse nachgebessert werden – aber wie? „Die Zufriedenheit hält sich in Grenzen“, sagt Thomas Krüger, SPD-Fraktionschef im Landtag. Reinhard Meyer, Chef der Staatskanzlei, sagt: „Wir werden noch mal über die Regelung reden müssen.“

Städte drohen mit Klage

Vertreter von Städten, die aus der Bäderregelung fallen sollen, aber viele Touristen versorgen, sind auf der Zinne. Bad Doberan, Bergen und Klütz haben kommenden Dienstag einen Termin bei Glawe. Kommt es zu keiner Aufweichung, sei eine Klage denkbar, so Anja Ratzke, Bergens Bürgermeisterin. „Dann dürfte keiner mehr aufmachen.“

Glawe lässt die Lösung verteidigen. Das Ministerium müsse auf das Gerichtsurteil reagieren, eine Ausnahmeregelung finden, die nicht beklagt wird. „Wir sind in Gesprächen mit den Beteiligten“, so ein Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi teilt mit: Der Kompromiss sei von beiden Seiten hart verhandelt worden. „Der Deal steht“, so ein Sprecher.

