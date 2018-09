Rostock

2400 Kilometer Radwege gibt es laut Verkehrsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Davon führen jeweils etwa 900 Kilometer an Bundes- und Landesstraßen entlang sowie gut 500 Kilometer an Kreisstraßen. Die wohl größte Baustelle im Land ist der Ostseeküstenradweg. Rund 180 der 670 Kilometer langen Strecke zwischen Priwall (Schleswig-Holstein) und Ahlbeck auf der Insel Usedom stufte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) 2017 als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ ein.

Auf Rügen gibt es vor allem Strecken, die mangels Radweg äußerst gefährlich zu befahren sind. So beispielsweise die Verbindungen von der B 196 bei Karow nach Prora oder von Kluis nach Schaprode. Aber auch von einem gut befahrbaren Rügen-Rundweg kann – auch im Bereich der Deutschen Alleenstraße – kaum die Rede sein. Naturbelassene Radwege sind nach Regen aufgeweicht und schlammig. So zwischen Putbus und Ketelshagen, Gustow und Sissow oder Altefähr und Bessin. Der Radweg entlang der Schaabe von Glowe nach Juliusruh führt über teils gefährliche Aufbrüche und Wellen im Asphalt und der schmale Hochuferradweg von Varnkevitz zum Kap Arkona besteht aus losem Sand oder Schotter. Und auch die Lücke in Mukran nervt viele Radler: Im Hafenbereich gibt es drei (Straßen-)Brücken über die Gleise und Anlagen des Hafens. Da quälen sich die Radfahrer entweder zwischen Leitplanke und Brückengeländer oder auf der stark befahrenen L 29 bergauf.

Selbsttest auf Insel Rügen

Ein Selbsttest auf der Insel Rügen, dem Tourismus-Hotspot des Landes: Egal, wie man sich nach der Rügenbrücke entscheidet, ob rechts herum und im Südosten der Insel am Wasser entlang oder im Westen, also links herum, am Bessiner Haken – der Zustand des prominentesten Radweges im Land ist abenteuerlich. Tiefer Sand, ausgewaschene Trampelpfade, die wie Spurrillen wirken und einen auf dem Rad leicht zu Fall bringen können, wohin man auch blickt. Die Fahrstreifen sind derart eng, dass eine Familie, die mit Kindern und einem Fahrradanhänger unterwegs wäre, aufgeben müsste, noch ehe sie richtig auf der Insel Rügen angekommen ist.

Auf der Route des Ostseeküstenradweges, die im Südosten der Insel verläuft, treffen wir nach ein paar Kilometern auf Familie Haschner aus der Nähe von Augsburg. Zehn Tage haben sie mit dem Rad in Vorpommern verbracht. Heute geht’s auf der letzten Etappe bis nach Stralsund und dort dann wieder in den Zug zurück in die bayerische Heimat.

Die Räder haben die drei vollgepackt. Die Haschners sind auf der Trasse einmal um die Insel gefahren. Mal auf einer Straße mit den Autos, mal auf Sandwegen, auf denen es kaum noch vorwärts ging. „Wir hatten den Eindruck, dass der Zustand der Radwege an der Bäderküste, dort wo die touristischen Zentren sind, besser ist als im Westen von Rügen“, fasst Dieter Haschner seine Erfahrungen nach dem Urlaub zusammen. „Mich hat’s einmal richtig hingehauen“, ergänzt seine Frau, weil das mit Gepäck beladene Rad im tiefen Sand versunken sei.

Wir waren zehn Tage lang auf dem Ostseeküstenradweg unterwegs, Stürze inklusive: Sabina, Dieter und Jacob Haschner aus Augsburg. Quelle: Benjamin Fischer

Ausbau des Weges stockt

Auf dem Festland stockt zudem der Ausbau des Ostseeküstenradweges zwischen Greifswald und Stralsund, obwohl auf der alten Fernverkehrsstraße, die als eine denkmalgeschützte Allee neben der Bundesstraße 105 entlangführt, mehr als genug Platz wäre, um einen komfortablen Radweg zu bauen.

Den Planungen zufolge soll nun ein Streifen des historischen Kopfsteinpflasters asphaltiert werden, damit beim Radeln die Handgelenke nicht mehr so schmerzen wie bisher.

Nachdem sich die Dörfer entlang der Strecke, in deren Verantwortung die Piste gebaut wird, lange nicht einigen konnten, hat zuletzt die Großgemeinde Sundhagen vor dem Projekt kapituliert. Nun soll der Landkreis den Bau des Radweges übernehmen, weil die Gemeinde sich mit der Umsetzung des fünf Millionen Euro teuren Projektes überfordert fühlt. Wann der Radweg dann auf diesem Stück befahrbar sein wird, ist offen.

Professor Bernd Freitag ist pensionierter Mediziner und passionierter Radfahrer. Der Stralsunder legt im Jahr rund 3000 Kilometer auf dem Rad zurück und kämpft seit Jahren dafür, dass die Wege in Vorpommern besser gepflegt und ausgebaut werden. Freitag hat auf zwei eng beschriebenen Seiten eine Liste mit allen Lücken und Mängeln in Vorpommern erstellt. „Wir haben inzwischen Verhältnisse, dass touristisch wichtige Radwege wie dieser selbst mit modernen Trekkingrädern nicht mehr befahrbar sind.“

Die Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund hat unterdessen bereits vor Jahren Empfehlungen für Radtouren auf Rügen aus einer Broschüre gestrichen, weil der Zustand des Ostseeküstenradweges bereits seit langem bedenklich ist.

Professor Bernd aus Stralsund, pensionierter Mediziner, kämpft seit Jahren für bessere Radwege. Quelle: Benjamin Fischer

Weitere Regionen betroffen

Wenn man von Stralsund nach Greifswald radelt, dann nutzt man die alte Bundesstraße: eine Allee, parallel zur B 105. Das ist prinzipiell schön. Allerdings handelt es sich um rund 30 Kilometer Hoppelpflaster, was einfach keinen Spaß macht. Die Straße ist zwar gut in Schuss, eine glatte Asphaltdecke täte aber allen Radfahrern gut.

Die größte Lücke auf der Insel Usedom gibt es noch im Südamt auf dem Radweg entlang der B 110 von der Stadt Usedom bis nach Mellenthin. Der Abschnitt ist rund sieben Kilometer lang. Die Bauarbeiten für den straßenbegleitenden Radweg sollen im Oktober beginnen. Geplant ist Asphalt.

In der Region Ribnitz-Damgarten behindern zwischen Bad Sülze und Langsdorf ein zerstörter Plattenweg und danach Wiese die Fahrt. Und von Freudenberg-Ausbau bis Carlewitz fehlt ein straßenbegleitender Radweg. Werden die beiden Lücken geschlossen, wären die Verbindungen der beiden großen Fahrradwege Ostsee-Radweg und Hamburg-Rügen-Radweg befahrbar.

Zwischen Kröpelin und Neubukow (Landkreis Rostock) fehlt der Radweg entlang der B 105: Etwa acht Kilometer müssen die Pedalritter auf der Bundesstraße fahren.

Radfahrer, die über die Rostocker Stadtautobahn in Warnemünde einfahren, leben gefährlich: Gleich zu Beginn der Rostocker Straße mündet der bis dahin relativ sichere Radweg ohne jede Vorwarnung in die Fahrbahn. Da Radfahrer und Autoverkehr zeitgleich an der Ampel starten, sich die Fahrbahn für Lkw, Busse und Pkw auch noch ausgerechnet an der Einmündungsstelle des Radwegs dramatisch verengt, sind Unfälle vorprogrammiert.

Eine gefährliche Lücke hat der Europäische Radweg E 9 zwischen Börgerende und Nienhagen bei Bad Doberan. Der Grund dafür sind Küstenabbrüche, der Weg ist aktuell gesperrt. Eine weitere Lücke gibt es südlich von Rerik, auch hier wegen eines Küstenabbruchs.

ADFC: Neustart für Radwege-Infrastruktur Der ADFC-Landesgeschäftsführer Horst Krumpen fordert „einen Neustart der Radwege-Infrastruktur im Land“. Aber zuvor müsse endlich festgelegt werden, dass Radwege künftig in der Verkehrsplanung immer mitgedacht werden. „Außerdem muss Schluss sein mit der unsinnigen Trennung von touristischen und nichttouristischen Radwegen“, sagt Krumpen. Große Herausforderungen würden sich aus dem zunehmenden E-Bike-Verkehr ergeben. Um diese Fragen solle es Mitte November beim parlamentarischen Abend in Schwerin gehen, mit Vertretern von Tourismusverband, ADFC und Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Kommunen sowie mit Landespolitikern. Radfahren sei aufgrund fehlender Radwege und fehlender Sicherheit keine Alternative zum fehlenden ÖPNV, kritisiert die Linke im Landtag. Sie fordert eine Radoffensive für das Land. „Sicherheit fehlt, wo Radfahrer, Fußgänger und Autos sich die Flächen teilen“, erklärt die verkehrspolitische Fraktionssprecherin Mignon Schwenke.

Benjamin Fischer und Bernhard Schmidtbauer