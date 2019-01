Wolgast

Ein ebenso großes wie rätselhaftes Fischsterben beschäftigt seit Donnerstag Polizeibeamte und Mitarbeiter unterschiedlicher Verwaltungsbehörden in Wolgast. Im Stadthafen hat sich an einer Eiskante ein etwa 50 Meter langer und drei Meter breiter aus toten Fischen bestehender Teppich gebildet. Meistenteils handelt es sich um Plötzen, Güster und Bleie, ganz vereinzelt auch um Barsche.

Erste Fischkadaver waren bereits am Mittwochabend im Hafenbecken festgestellt worden. „Aber da waren es höchstens 30 bis 40 Fische, die tot auf dem Wasser schwammen“, berichtet Harald Bork, Eigner des an Kai liegenden Fahrgastschiffes „MS Der Stralsunder“. Bis zum Donnerstagmorgen hatte sich dann auf gesamter Hafenbreite besagter Teppich gebildet. Daraufhin informierte Hafenmeister Henry Hahn die Wasserschutzpolizei.

„Wir haben auslaufenden Strom. Vermutlich treiben die toten Fische vom Peenestrom aus Richtung Südhafen in den Stadthafen hinein und sammeln sich dann hier am Eisrand“, berichtet der Hafenmeister. Die Polizei weist unterdessen auf eine Besonderheit hin: „Auffällig waren die teils mechanischen Einwirkungen auf die Fische, wie abgerissenen Köpfe sowie herausgerissene Schwimmblasen.“

Umgehend wurden die zuständigen Behörden, wie die Untere Naturschutzbehörde und das Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern in Stralsund sowie das Amt Am Peenestrom in Wolgast informiert. Seitens dieser Behörden, so informiert die Polizei, werde auch die Entsorgung der Kadaver realisiert. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim wurden Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes ( THW) geordert, um die Fischleichen so schnell wie möglich aus dem Wasser zu holen.

Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast stellten einige der toten Fische sicher und entnahmen Gewässerproben, um durch deren Analyse im Labor der Ursache für das Fischsterben möglichst auf den Grund zu gehen. Ermittlungen zur Ursache des Ereignisses wurden aufgenommen. Diese erfolgen im Bezug auf Umwelt- und Tierschutzdelikte.

