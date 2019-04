Am Landgericht Schwerin hat am Montag der Prozess gegen einen Asylbewerber begonnen, der in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) einen Rentner ermordet haben soll. Der Angeklagte schweigt. Die Tochter des Opfers erklärte vor Gericht, dass sie eine intime Beziehung zum Täter hatte, für die sie keine Perspektive sah.