Lübeck

Drei gute Kandidaten – aber kein Favorit: So lautete am Donnerstagabend nach der ersten CDU-Regionalkonferenz zur Bestimmung des neuen Bundesvorsitzenden in Lübeck das Fazit der meisten angereisten Vertreter aus MV. „Es ist ein Wettbewerb unter drei Kandidaten, die alle in einer Liga spielen“, fasste es MV-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller nach der Vorstellungsrunde von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammen – eine Liga ohne klaren Tabellenführer.

Dass zwar alle Drei punkten, aber keinen Vorsprung herausholen konnten, lag wohl auch an der wenig kämpferischen Diskussion. Kramp-Karrenbauer hatte nach einem gewonnenen Losverfahren die Runde eröffnet. Sie rief die CDU vor allem zur Erneuerung und Rückkehr zu alter Stärke auf – gerade angesichts jüngster Umfrage- und Wahlergebnisse. „26 Prozent sind für eine Volkspartei Verpflichtung, dass wir besser werden.“ Als wichtigstes Thema machte „AKK“ die Innere Sicherheit aus. Die Flüchtlingskrise von 2015 habe bei vielen Menschen Zweifel geweckt, ob die CDU noch die Partei der inneren Sicherheit sei. „Wir müssen in der CDU klären, was wir tun können, damit sich so etwas wie 2015 nicht wiederholt.“

Kramp-Karrenbauer rief auch zur Einheit innerhalb der Union auf: „Der politische Gegner sitzt nicht in den eigenen Reihen, sondern immer in den anderen Parteien“, betonte sie unter großem Applaus. Dem Landtagsabgeordnete Marc Reinhardt lobte nachher: „Als Generalsekretärin weiß sie, wie man das Herz der Partei anspricht.“ Aber auch Reinhardt wollte keinen Favoriten ausmachen: „Wie haben drei Kandidaten gehört, denen ich den Parteivorsitz zutraue. Ich werde meine Entscheidung davon abhängig machen, wer die besten Antworten auf die speziellen Herausforderungen des Ostens findet.“ Spahn stehe für eine Aufbruchstimmung und auch Merz habe ihm gefallen, so Reinhardt: „Er hat wieder Spaß an der Politik und bringt das auch rüber.“

Merz hatte zuvor seine Rede mit dem Satz „Es macht richtig Spaß, wieder dabei zu sein.“ begonnen. Dann verneigte er sich vor der scheidenden Vorsitzenden Merkel: „Ich bin dankbar für 18 Jahre Angela Merkel an der Spitze der CDU.“ Anders als Vorrednerin Kramp-Karrenbauer, die das Wort „ich“ vermied, nannte Merz fünf Punkte, die er als Parteivorsitzender umsetzen würde. „Die CDU ist eine Partei der Mitte“, betonte Merz, „wir verschieben sie nicht nach links, wir verschieben sie nicht nach rechts.“ Den lautesten Beifall erhielt er, als er ankündigte: „Ich traue mir zu, wieder über 40 Prozent zu kommen und die AfD zu halbieren.“

Das begrüßte der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Vorpommern als „Kampfansage an die AfD“, die in Amthors Heimat besonders stark ist. Dennoch: Auch der Shootingstar der MV-CDU wollte sich nicht festlegen. „Es waren drei starke Auftritte, die sich an das Herz der Parteibasis gerichtet haben.“

Als letzter der drei Anwärter trat Jens Spahn auf die Bühne und wurde dabei deutlich leiser beklatscht als seine Vorredner. Der 38-Jährige forderte einen Generationswechsel an der CDU-Spitze und parteiintern „mehr Mut zur Debatte statt erbitterten Streit.“ die Zustimmung im Publikum blieb eher verhalten. Erst als Spahn am Ende persönlich wurde, gewann er die Zuhörer für sich. Er erinnerte daran, wie viel freier die Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren geworden sei, etwa im Umgang mit Homosexuellen – und zeigte dabei auf sich. Heute sei diese neue Freiheit wieder in Gefahr, von links, von rechts und durch andere Kulturen, die Antisemitismus und Schwulenhass nach Deutschland brächten.

Der mecklenburgische CDU-Abgeordnete Dietrich Monstadt (61) wagte sich nach Spahns Rede als einziger MV-Vertreter aus der Deckung: „Es ist kein Geheimnis, dass ich mit Jens Spahn befreundet bin und ihn als politischen Ziehvater empfinde.“

Juliane Schultz und Axel Büssem