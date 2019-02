Rostock

Einen Tisch reservieren und dann nicht auftauchen: Dieses bundesweite Phänomen macht auch der Gastronomie in MV zu schaffen. Immer häufiger werden Tische von Gästen vorbestellt, ohne dass diese absagen oder auftauchen. Die so genannten „No Shows“ werden in der Gastronomie zunehmend zu einem Problem, weiß Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) MV.

„Dieses Phänomen ist auch bei uns immer stärker zu beobachten. Vor allem in größeren Städten und in Häusern mit gehobener Gastronomie, die eine begrenzte Platzauswahl haben und oft ausgebucht sind“, sagt der Inhaber der „Nudeloper“ in Gnoien ( Landkreis Rostock). Das führe besonders an Feiertagen wie Weihnachten, Neujahr oder bei Brunch-Geschäften zu großen Umsatzverlusten. Gerade kleine Häuser leiden darunter – durch hohe Personal- und Lebensmittelkosten. Vor allem über Online-Buchungsportale ist eine relativ anonyme Reservierung leicht möglich.

Nicht jedes Haus hat Laufkundschaft

„Das Schlimme ist, dass die Leute sich nicht abmelden. Wir führen ja auch Wartelisten und das ist dann besonders ärgerlich, man hält den Tisch ja frei. Und nicht jedes Haus hat viel Laufkundschaft“, sagt Schwarz. Es käme durchaus vor, dass auch große Tischreservierungen mit sechs oder acht Gästen platzen. Es sei zudem ein Riesenunterschied, ob man einen Brunch-Tisch zu zehnt oder zu fünfzehnt bestellt. „Die Küche plant ja vorher, das Essen ist also vorbereitet.“

Im Restaurant „Alex“ in Heringsdorf auf Usedom ärgert sich Geschäftsführer Alexander Birkholz etwa zwei Mal pro Woche über solche „No shows“. Befreundete Gastronomen hätten deshalb bereits angefangen gar keine Reservierungen mehr anzunehmen, sagt Birkholz. „Das können wir aber nicht machen wegen unserer Stammkundschaft. Das ist ein zweischneidiges Schwert.“ In der Saison versucht er die Tische mit Laufkundschaft aufzufüllen. Auch Bettina Besch, Restaurantleiterin im „Deutsches Haus“ in Ückeritz, kennt die Unsitte vor allem von den Feiertagen im letzten Jahr. „Bei uns im Tagesgeschäft ist es bisher noch kein Problem. Das läuft auf Vertrauensbasis mit unseren Gästen.“

Reservierung schriftlich festhalten ist sinnvoll

Bundesweit gibt es inzwischen immer mehr Restaurantbetreiber, die sich dazu entschieden haben, Gäste zur Kasse zu bitten. Ähnlich wie in Hotels, bei Therapeuten oder Ärzten. Beispielsweise müssen Reservierende die Kreditkartendaten angeben oder Anzahlungen leisten.

Aber ist das rechtlich einwandfrei? Jürgen Fischer, Jurist bei der Verbraucherzentrale in MV, sagt: „Es sollte dann schriftlich fixiert sein, sonst wird es schwierig. Ein Formular auf Papier oder Online mit Name, Anschrift und einem Hinweis auf Gebühren wäre sinnvoll. Dann überlegt es sich jeder drei mal, ob er fernbleibt.“ Bei besonderem Aufwand wie Menüs oder Geburtstagsfeiern wäre es verständlich, wenn Gastronomen es so handhaben. Allerdings sei es zivilrechtlich gesehen auch so, dass der Wirt einen Schaden oder Ausfall belegen müsse.

Strafgebühren seien im Nordosten bisher eher unüblich, das gebe es höchstens in Einzelfällen, sagt Lars Schwarz. „Wir wollen auf dieses Problem aufmerksam machen, den Gast aber nicht ärgern oder verprellen. Wir wären einfach froh über eine Mitteilung, dass aus der Reservierung nichts wird“, sagt er. Der Dehoga-Chef lässt deshalb in seinem Restaurant jeden Gast am Vortag noch mal anrufen und gezielt nachfragen, ob es bei der Reservierung bleibe.

Virginie Wolfram und Jana Schubert