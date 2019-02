Rostock

Keine Knallerei mehr an der Küste? Nachdem Hannover und andere Städte bereits Feuerwerksverbote verhängt haben, prüfen nun auch Rostock und Schwerin entsprechende Einschränkungen. In der Hansestadt fordern Einwohner aus gleich mehreren Stadtteilen das Aus für Pyrotechnik – zumindest in privaten Händen. Auch die Stadtverwaltung befasst sich bereits mit dem Thema. Feinstaub, Lärm, Brand- und Verletzungsgefahr würden für ein Verbot sprechen.

„Ich kann mir vorstellen, das mit der Bürgerschaft zu diskutieren und generell zu fragen, ob das von der Bevölkerung so noch gewollt ist“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Neben Silvester sei auch die Häufung von privaten Feuerwerken an gefühlt jedem Wochenende ein Problem, dass viele Bürger als lästig empfinden.

Städte in MV gehen unterschiedliche Wege

In Schwerin hat die SPD-Fraktion die Verwaltung beauftragt, die „Akzeptanz der Bevölkerung“ zu einem Verbot von privaten Feuerwerken zu ermitteln, sagt Stadtsprecherin Michaela Christen. Außerdem soll geprüft werden, ob Lösungsansätze aus anderen Städten und Regionen übertragen werden können. Dabei spielen vor allem der Naturschutz und die Abfallwirtschaft eine wichtige Rolle.

Die Hansestadt Stralsund plant derweil noch kein konkretes Verbot. Dennoch werden Bürger ausdrücklich gebeten, kein Feuerwerk im Bereich des Zoos zu zünden, um die Tiere nicht zu belasten und Brände zu verhindern. In Wismar und Greifswald spielt das Thema zurzeit gar keine Rolle, wie eine Anfrage der OZ ergab. „Wir haben keine Probleme mit Feinstaub, bei uns ist die Luft noch sauber“, sagt Marco Trunk, Sprecher der Stadt Wismar.

Öffentliche Feuerwerke statt privater Knallerei

Viele touristisch geprägte Gemeinden an der Ostseeküste haben schon länger Einschränkungen für die Silvesterknallerei beschlossen. So zum Beispiel in Born auf dem Darß und in Ahrenshoop, wo viele rohrgedeckte Häuser stehen. Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg erklärt dazu: „Wir bieten öffentliche Feuerwerke an. Wir animieren die Bürger dorthin zu gehen, anstatt selbst zu knallen.“ Zudem sei Pyrotechnik nur dort erlaubt, wo der nötige Sicherheitsabstand von mindestens 200 Metern zu umliegenden Gebäuden gewährleistet werden kann. Dies sei in Ortskernen nicht der Fall.

Scharmberg, der zugleich Kreisbrandmeister der Feuerwehr in Vorpommern-Rügen ist, begrüßt daher die Rostocker Bestrebungen. „Wenn Menschen damit nicht verantwortungsvoll umgehen können, muss man den Gebrauch verbieten.“ Die freiwilligen Feuerwehren im Land rücken jedes Jahr zu Hunderten Einsätzen aus, weil sich Menschen durch Böller verletzen und Brände verursachen – Unfälle könnten mit einem Verbot vermieden werden.

Pyro-Experte zweifelt an Umsetzung des Verbots

Der Pyrotechnik-Experte Andre Bonitz von „Soulfire Ostseefeuerwerke“ aus Eixen ( Vorpommern-Rügen) lehnt hingegen ein Verbot ab. Er bezweifelt vor allem die Umsetzung. „Das ist das falsche Signal. So nimmt man den Menschen eine jahrhundertelange Tradition weg. Das werden die Bürger nicht verstehen.“ Angst um finanzielle Verluste seiner Firma habe er allerdings nicht. Pyrotechnik sei auch außerhalb der Städte sehr gefragt. „Die Städte werden es schwer haben, Firmen zu finden, die die öffentlichen Feuerwerke umsetzen können. Für Silvester sind wir schon jetzt komplett ausgebucht“, sagt er.

Ein guter Schritt für den Umweltschutz

Susanna Knotz, Co-Vorsitzende der Kreisgruppe Rostock, betont: „Das Verbot von privaten Feuerwerken wäre ein sehr guter Schritt für den Umweltschutz. So kann neben der Unfall- und Brandgefahr auch die Feinstaub- und Müllbelastung erheblich gesenkt werden.“ Hauptberuflich leitet sie das Bund-Projekt „Schatz an der Küste“ und weiß, wie aufwändig die Beseitigung des Silvester-Mülls ist. „Viel Abfall landet im Wasser. In den Küstenregionen haben wir noch im Herbst damit zu tun, die Überreste von Raketen und Böllern vom Strand zu entfernen.“

Zugleich lobt Knotz jedoch auch die Initiativen vieler Gemeinden, wie zum Beispiel in Graal-Müritz oder auf Zingst, wo viele Bürger bereits am 1. Januar große Müllsammlungen veranstalten. Dort helfen teilweise an die 100 Leute mit. „Wer für so eine Aktion schon um 10 Uhr Morgens nach der Silvesternacht aufbricht, steht mit Herzblut hinter der Sache“, erzählt Knotz begeistert. Dies zeige deutlich, dass das Thema hoch aktuell sei und viele Menschen beschäftige.

Stimmen Sie hier ab, ob private Feuerwerke in MV verboten werden sollen.

Rabea Osol und Claudia Labude-Gericke