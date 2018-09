Plowdiw

Am kommenden Sonntag wird in Plowdiw die Ruder-Weltmeisterschaft (bis 16. September) eröffnet. Beim Saisonhöhepunkt in Bulgarien ist ein Quartett aus Mecklenburg-Vorpommern dabei, das in unterschiedlichen Booten und mit unterschiedlichen Erwartungen an den Start geht:

Hannes Ocik (27/Schweriner Rudergemeinschaft/Achter): Der Rostocker geht als Titelverteidiger an den Start. „Wir wollen zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden und gehen als Favorit an den Start“, sagt Achter-Schlagmann Ocik, der glaubt, dass sechs Teams um die Medaillen kämpfen werden. Besonders gespannt ist er darauf, wie sich die USA präsentieren werden. „Sie haben in diesem Jahr den Weltcup komplett ausgelassen und sind in Europa noch gar nicht an den Start gegangen. Mal sehen, was sie draufhaben.“Die beiden Vorläufe (einer mit fünf, einer mit vier Booten) findet am Mittwoch statt. Die jeweils besten drei qualifizieren sich fürs Finale am Sonntag. „Den Australiern würden wir gern erst im Endlauf begegnen“, hofft der Polizist.

Marie-Louise Dräger (37/Schweriner Rudergesellschaft/Leichtgewichts-Einer: Das Starterfeld im leichten Frauen-Einer gehört zu den größten bei der WM. Dräger peilt im 22er Feld den Endlauf an. „Ich fühle mich deutlich fitter als bei der EM“, erzählt die Einzelkämpferin, die in Glasgow wegen eines Infekts für das Medaillenrennen passen musste und sich danach eine kurze Pause gönnte.

Frauke Hacker (23/Olympischer Ruderclub Rostock/Vierer ohne Steuerfrau): Frauke Hacker ist zwar schon oft in Plowdiw gerudert. Dennoch ist die 23-jährige vor der WM angespannt er als zuvor. „Für mich ist es die erste WM bei den Erwachsenen. Insofern bin ich besonders aufgeregt und sehne den Start herbei. Für ihr Team gehe es darum, im Feld der 13 Boote einen Platz im Finale zu ergattern. „Wenn wir alle hinter uns lassen, die wir in dieser Saison schon bezwungen haben, können wir den Endlauf erreichen“, sagt sie.

Stephan Krüger (29/Olympischer Ruderclub Rostock/Doppelvierer): In Bulgarien entscheidet sich, ob die Saisoneinteilung des Doppelvierers optimal verlief. Das Boot hatte die Europameisterschaft in Glasgow ausgelassen. „Wir haben viel trainiert, an Rhythmus und Bootsgefühl gearbeitet. Alle sind fitter geworden. Wir wollen eine Medaille holen“, sagt der Student. Am Start sind 13 Boote. Krügers Vorlauf steht Sonntag bevor. Das Finale steigt am Sonnabend kommender Woche.

Lüsch Christian