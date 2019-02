Schwerin

Felix Koslowski war zunächst außer sich vor Freude und megastolz. „Wir haben eine geile Champions-League-Saison gespielt. Mit den drei Heimsiegen haben wir gezeigt, dass wir zu Hause eine Macht sind“, sagte der Trainer des deutschen Volleyball-Meisters SSC Palmberg Schwerin am Dienstagabend nach dem 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:13)-Heimsieg zum Gruppenabschluss in der Königsklasse.

Dass die Mecklenburgerinnen Savino Del Bene Scandicci schlagen würden, war eine faustdicke Überraschung. Kein Wunder das Koslowski feierte, sein Team tanzte und die 1800 Zuschauer in der ausverkauften Palmberg-Arena aus dem Häuschen waren.

Doch mit ein paar Minuten Abstand verdrängte Wehmut die Partystimmung. „Wir waren gut und hätten gern das Viertelfinale erreicht“, haderte McKenzie Adams. Mit 25 Punkten war die US-Amerikanern überragende Spielerin des Abend. Dennoch saß sie nach der Jubelorgie mit gesenktem Kopf auf ihrem Stuhl. Dass es trotz dreier Heimsiege gegen Lodz, Conegliano und Scandicci für den SSC nicht zum Weiterkommen langte, lag an den Gegnern und dem Spielplan. Die Schwerinerinnen mussten zu Beginn beim vermeintlich schwächsten Kontrahenten Commercecon Lodz ran, verloren mit 1:3. „Schade. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht unsere beste Form. Vielleicht hätte es geklappt, wenn wir zunächst bei den Italienerinnen gespielt hätten“, meinte Koslowski. „In jeder anderen Gruppe wären wir bestimmt weitergekommen“, fügte der 34-Jährige hinzu.

Während vor der Palmberg-Arena Fans und Spielerinnen das Feuerwerk zum Triumpf im DVV-Pokal bestaunten, blickte der Coach schon wieder optimistisch in die Zukunft. „Diese Champions-League-Saison hat Lust auf mehr geweckt. Während wir vor Jahren gegen Teams aus Italien immer verloren hätten, sind wir jetzt konkurrenzfähiger“, bilanzierte er und kündigte für die neue Saison einen neuen Anlauf an.

Ob McKenzie Adams noch dabei sein wird, steht noch nicht fest. Die 27-Jährige die im vergangenen Sommer aus Aachen zum SSC kam, hat nur einen Vertrag bis zum Saisonende und dürfte aufgrund ihrer starken Leistungen nicht nur von Schwerin umworben sein. „Klar würden wir den Vertrag mit ihr sehr gern verlängern“, bestätigte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard. Adams wartet noch ab und sagt: „Der größte Traum ist, mal bei einer Top-Mannschaft in der Türkei oder in Italien zu spielen.“

Beim SSC gilt die Konzentration dem Kampf um den Meistertitel. Nach dem Gewinn des Supercups und des Pokals stehen die Chancen auf das Triple gut. Alles läuft auf ein erneutes enges Duell mit Allianz MTV Stuttgart hinaus. „Wir haben noch die Chance, als Spitzenreiter in die Meisterschaftsendrunde zu gehen. Dazu müsste der SSC am abschließenden Vorrundenspieltag in Stuttgart gewinnen“. Dass sie dazu in der Lage sind, hat der SSC bewiesen. Im Pokal-Duell am Sonntag (3:0) und im Wettbewerb mit internationalen Schwergewichten. Diese Gruppensieger sind fürs Viertelfinale der Champions League qualifiziert: Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Istanbul, Fenerbahce Istanbul (alle Türkei), Scandicci, Novara (beide Italien). Diese Gruppenzweiten haben die K.o.-Runde erreicht: Dynamo Moskau ( Russland), Allianz MTV Stuttgart, Conegliano ( Italien).