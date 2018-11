Schwerin

Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat am Mittwochabend den Heimspiel-Krimi gegen die Ladies in Black Aachen mit 3:2 (18:25; 23:25; 25:15; 25:20; 15:9) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski tat sich in der mit knapp 2000 Zuschauern ausverkauften Palmberg-Arena in der Anfangsphase sehr schwer. In den ersten beiden Sätzen unterliefen den Mecklenburgerinnen ungewohnt viele individuelle Fehler. In beiden Sätzen landeten allein zehn Aufschlagversuche im Netz. Koslowski nutzte die Auszeiten, um mit emotionalen Ansprachen Team- und Kampfgeist zu wecken – mit Erfolg. Denn ab dem dritten Satz zeigte die neu formierte Schweriner Mannschaft ein anderes Gesicht und beherrschte die Aachenerinnen, die wie der SSC zuvor beide Liga-Duelle für sich entschieden hatten.

Im entscheidenden Tie-Break lieferten sich beide Teams einen spannenden Kampf, der bis zum 9:9 offen war. Dann hatte der SSC die klareren Aktionen. Nach zwei Stunden und 15 Minuten nutzte Lauren Barfield den ersten Matchball zum umjubelten Erfolg im Volleyball-Krimi.

Christian Lüsch