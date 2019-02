Schwerin

Der SSC Palmberg Schwerin ist zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder Volleyball-Pokalsieger. Im Duell der Spitzenteams mit Allianz MTV Stuttgart setzten sich die Schwerinerinnen am Sonntag in Mannheim vor 10 287 Zuschauern 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) durch und holten den Pokal zum insgesamt sechsten Mal in ihre Stadt.

Stuttgart in der Bundesliga ungeschlagen

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Stuttgarterinnen dagegen müssen nach der ersten nationalen Niederlage in dieser Saison auf den vierten Pokalsieg warten. Zuvor hatte Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen mit einem 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) gegen die SVG Lüneburg den 16. Erfolg in diesem Wettbewerb perfekt gemacht.

RND/dpa