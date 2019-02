Rostock/Berlin

Eine Schallmauer durchbrechen die Abgeordneten-Diäten im Deutschen Bundestag wohl im Juli. Medienberichten zufolge sollen die monatlichen Zahlungen um fast 300 auf 10073,69 Euro brutto im Monat steigen, was auch höhere Pensionsansprüche zur Folge hat. Dies habe das Statistische Bundesamt errechnet. Die Diätenhöhe orientiert sich an der Besoldung eines Bundesrichters. Der Bund der Steuerzahler kritisiert den Automatismus scharf.

„Das gesamte System der Abgeordneten-Entschädigung“ ist Knud Bernitz, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler MV, ein Dorn im Auge. „Dabei ist nicht die Höhe der Entschädigung das Problem, sondern die steuerfreie Kostenpauschale, die Altersversorgung und viele weitere Privilegien.“ Dass sich die Diäten automatisch erhöhten, sei „indiskutabel“. Bernitz fordert eine Debatte darüber im Parlament.

Befragte Bundestagsmitglieder aus MV geben an, von den Diäten Geld zu spenden. Claudia Müller (Grüne) 15 Prozent an die Partei, dazu an Vereine und Projekte „im Jugend-, Kultur- und Umweltbereich“. Dietmar Bartsch 1450 Euro an die Partei, 830 Euro an Projekte und Vereine. Sonja Steffen ( SPD) an Nichtregierungsorganisationen.

Frank Pubantz