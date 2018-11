Balm

Wurde beim Bau des Wochenendhauses von Wirtschaftsstaatsekretär Stefan Rudolph (CDU) auf Usedom gegen geltendes Recht verstoßen? Die SPD im Kreistag Vorpommern-Greifswald fordert Aufklärung. Unterlagen, die der OZ vorliegen, werfen Fragen auf.

Vor rund vier Jahren hat Rudolph in Balm, einem Ortsteil der Gemeinde Benz, ein Wochenendhaus am idyllischen Achterwasser gebaut. Vor dem Bau sei ein Schilfstreifen zerstört, dafür eine massive Steinpackung angekippt worden, ist in Unterlagen zu lesen, die der OZ vorliegen. Hinweise erhielt die zuständige Verwaltung des Amtes Usedom-Süd Anfang Oktober 2014 über die Naturschutzbehörde des Kreises. Interne Post belegt: Man war informiert. „Es ist wahr, dass in den Röhricht eingegriffen wurde“, steht da zu lesen. Dabei habe sich die Gemeinde „verpflichtet, den Röhrichtgürtel nicht anzufassen“.

Interessant auch: Der Bebauungsplan, der auch Rudolphs Wochenendhaus umfasst, hat verschiedene Versionen. Zunächst taucht an der Stelle nur ein Gebäude auf, dann zwei vom Wasser aus gesehen hintereinander (Rudolphs und das eines Gemeindevertreters), in einer dritten Version sind die beiden Häuser nebeneinander direkt am Wasser platziert. Pikant: Auf der Karte rückte dafür ein eingezeichnetes Bodendenkmal weg vom Baufeld, sodass beide Häuser problemlos Platz finden. Laut Landkreis handelt es sich um ein Brandgräberfeld aus der Urgeschichte und Nachweise einer slawischen Siedlung. Dritter Kritikpunkt an Rudolphs Haus: Die erlaubte bebaubare Fläche sei überschritten worden.

Rudolph reagiert. Ja, er habe zusätzlich „eine schmale Dielenfläche“ am Haus geschaffen: für Tisch, Stühle und Strandkorb. Damit sei die Baufläche überschritten. Vorwürfe zu den anderen Punkten aber weist er zurück. Die Lage des Baudenkmals schränke seinen Hausbau nicht ein. Die Steinpackung sei „zur Sicherung des Hochwasserschutzes“ angelegt worden. Dass Schilf zerstört wurde, „ist mir nicht bekannt“.

Eine früher Version des B-Plans in Balm zeigt rechts zwei Häuser neben einem Bodendenkmal (roter Kreis) Quelle: Frank Pubantz

Die SPD im Kreistag fordert Aufklärung – wie auch zu den Umständen des Ferienhausbaus von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Neppermin, ebenfalls ein Ortsteil von Benz (die OZ berichtete). Eine Anfrage an die Kreisverwaltung brachte teils Erkenntnisgewinn. Das B-Plan-Gebiet habe nicht in gesetzlich geschützten Biotopen gelegen, der Bereich der Wochenendhäuser sei „aufgrund einer Bodenaufschüttung“ vorbelastet gewesen, daher habe man dem Hausbau zugestimmt. In Naturschutzfragen seien „keine erheblichen Beeinträchtigungen“ festgestellt worden. Ob in den Röhricht eingegriffen wurde – zu dieser Frage verweist der Kreis auf die zuständige Gemeinde. Dass das Bodendenkmal auf dem B-Plan verschoben wurde, sei „nicht nachvollziehbar“, so eine Sprecherin gegenüber der OZ.

Karl-Heinz-Schröder (CDU), Bürgermeister von Benz, schweigt. Auch René Bergmann, Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, beantwortete bisher keine OZ-Fragen zum Thema. Die SPD werde dran bleiben, sagt Vize-Fraktionschef Günther Jikeli.

Frank Pubantz