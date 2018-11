Rostock/Greifswald

Die Zeit läuft: Es sind nur noch wenige Tage, dann riecht es überall in Mecklenburg-Vorpommern wieder nach Lebkuchen, Punsch und weihnachtlichen Gewürzen. Dann drängeln sich Menschenmassen um die Glühweinstände, genießen das wärmende Getränk und erzählen sich die neuesten Klatschgeschichten. Für die Kinder gibt’s noch viel mehr zu erleben: Karussells aller Art locken und Weihnachtsmänner verteilen kleine Geschenke. Egal, ob Große oder Kleine: Jetzt beginnen zwischen Ostseeküste und Seenplatte – endlich – die Weihnachtsmärkte. Und vielleicht startet nun auch die besinnliche Vorweihnachtszeit – die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen ja deutlich kühler werden. Fast 70 Weihnachtsmärkte laden in diesem Jahr Besucher ein. Und damit es allen Gäste gefällt, gibt es überall besondere Angebote für die ganze Familie.

Weihnachtsmarkt in Rostock

Der Weihnachtsmarkt in Rostock ist auch in diesem Jahr wieder der größte in Norddeutschland. Vom 26. November bis zum 22. Dezember werden rund 1,5 Millionen Gäste auf der etwa drei Kilometer langen Bummelmeile erwartet. Vom Neuen Markt bis zur Fischerbastion präsentieren mehr als 250 Schausteller und Markthändler aus Holland, Finnland, Polen, Lettland sowie 14 Bundesländern Kulinarisches, Kunsthandwerkliches, weihnachtliche Dekorationen sowie verschiedenste Fahrgeschäfte. Das Riesenrad auf dem Neuen Markt wird wieder die Attraktion sein. Stimmungsvoll wird es auch auf dem Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt auf dem Universitätsplatz in Höhe „Schwansches Tor“ zugehen.

Weihnachtsmarkt in Schwerin

Die meiste Zeit können Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Schwerin verbringen. Vom 26. November bis zum 30. Dezember sind in der Landeshauptstadt die Pforten der Weinachtslandschaft geöffnet. In der Altstadt lockt die 18 Meter hohe Tanne zur Festbühne, auf der unter anderem die tägliche Weihnachtsmannsprechstunde und eine Märchenstunde für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Weihnachtsmarkt in Greifwald

Vom 29. November bis zum 20. Dezember können sich die Greifswalder und ihre Gäste am Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz erfreuen. Einer der Höhepunkte sind die Ankunft des Weihnachtsmanns auf einem Segelschiff am 2. Dezember um 15 Uhr im Museumshafen und der Kunsthandwerkermarkt an den Adventswochenenden im Gewölbekeller des Rathauses.

Weihnachtsmarkt in Stralsund

Einer der Höhepunkte des Stralsunder Weihnachtsmarktes ist in diesem Jahr wieder die Eisbahn auf dem Alten Markt mit dem großen, leuchtenden Stern in der Mitte. Während es dort mit vielen Glühwein- und Essensständen etwas besinnlicher zugeht, kommen Besucher von Fahrgeschäften auf dem Neuen Markt auf ihre Kosten. Der Stralsunder Weihnachtsmarkt hat vom 28. November bis zum 22. Dezember geöffnet. Die Eisbahn kann sogar bis zum 6. Januar genutzt werden.

Weihnachtsmarkt in Lübeck

Der Lübecker Weihnachtsmarkt liegt zwar nicht in Mecklenburg-Vorpommern, doch er wird dennoch besonders Besucher aus dem westlichen MV anziehen. Vom 26. November bis 30. Dezember können die Gäste an den mehr als 200 Verkaufsständen auf der Lübecker Altstadtinsel Geschenke erwerben und weihnachtliche Genüsse probieren.

Aber nicht nur in den großen Städten des Landes können sich Besucher so langsam auf die Weihnachtszeit einstimmen. Entlang der Ostseeküste und im Binnenland stellen Vereine, Kommunen und Unternehmer überall Weihnachtsmärkte auf die Beine. Manche für nur wenige Tage, andere für ein bis zwei Wochen. Ohne Krach und großen Rummel zwar, aber dafür mit sehr viel Ruhe und Besinnlichkeit.

Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten

Im beschaulichen Ambiente des Klosterhofs öffnet der Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten am zweiten Adventwochenende, vom 7. bis 9. Dezember. Etwa 40 weihnachtliche Stände erwarten die Besucher. Auf der Weihnachtsbühne führen Kita- und Schulkinder ihre Programme auf.

Weihnachtsmarkt in Rerik

In Rerik wollen die Veranstalter am 16. Dezember 16.30 Uhr auf dem „Kleinen Weihnachtsmarkt“ auf dem Parkplatz an der Kirche Weihnachtsstimmung verbreiten. Tatkräftig unterstützt vom Shantychor Reriker Heulbojen, der mit weihnachtlichen Gesängen erfreut.

Weihnachtsmarkt in Barth

Am 4. Adventswochenende, vom 21. bis 23. Dezember, erstrahlt der Barther Weihnachtsmarkt im Lichterschein. Auf dem historischen Marktplatz bieten Händler an ihren festlich geschmückten Ständen Waren an, die sicherlich als Geschenke zum Fest in Frage kommen.

