Rostock. ümer Tatsachen: Er lässt das Schiff seefest machen. Dafür wurden nicht nur Dutzende Bullaugen zugeschweißt, Hunderte Nieten kontrolliert und die Dicke der Außenhaut gemessen. Sondern auch Ladebäume gesichert, Zugänge demontiert und Ballasttanks mit Wasser gefüllt.

„Als nächstes müssen wir Festmacherleinen ausbringen“, erklärt Stefan Pentschew vom Unternehmen Baltic Taucher. Die Rostocker Firma erhielt vom neuen Eigentümer den Auftrag für die Vorbereitung der „Büchner“ und wird auch von ihm bezahlt. Morgen könnten dann die sogenannten Dalbenschlösser, die das Schiff am Liegeplatz im Rostocker Stadthafen halten, abgenommen werden. Wenn dann der Landanschluss für die Stromversorgung und die letzte Gangway gekappt wird, wäre die „Büchner“ — zumindest theoretisch — bereit zum Abschleppen.

Doch der Widerstand gegen die drohende Verschrottung des ehemaligen Ausbildungsschiffes der Deutschen Seereederei (DSR) wächst: Sybille Bachmann, Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund in der Bürgerschaft der Hansestadt, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Träger des Schiffes: Der „Förderverein Traditionsschiffe“ habe jahrelang öffentliche Mittel in Anspruch genommen und wolle nun daraus Kapital schlagen. Die Stadt habe nach dem Verkauf für eine Mark im Jahre 2001 das Verholen in den Stadthafen, die Herrichtung des Liegeplatzes und die Sanierung des Schiffes bezahlt — insgesamt „mehr als 1,1 Millionen Mark“. Bis 2004 wurde „die Sanierung über öffentlich geförderte ABM-Maßnahmen fortgesetzt“, so Bachmann. Die öffentliche Hand werde „wie ein Selbstbedienungsladen ausgenommen“.

Damit nicht genug: So seien die der Bürgerschaft präsentierten Investitionskosten für den Erhalt der „Büchner“ in Höhe von fünf Millionen Euro nicht nachvollziehbar, bemängelt Bachmann. Es gebe „keinerlei überprüfbaren Unterlagen oder gar ein Verkehrsgutachten“. Zudem will sie Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) per Dinglichkeitsantrag beauftragen, Kontakt zum flämischen Minister für Denkmalschutz Geert Bourgeois aufzunehmen. Der hat das Schweriner Kultusministerium darum gebeten, die „Büchner“ zu erhalten. Vergangene Woche habe sogar das flämische Parlament über das Schiff diskutiert, so Kris Snijkers, Sprecher von Bourgeois.

Auch die Rostocker Stadtverwaltung habe „großes Interesse am Erhalt des Schiffes“, erklärt Sprecher Ulrich Kunze. Die Prüfung des Antrages auf Streichung aus Rostocks Denkmalliste laufe. Die Stadtverwaltung freue sich „über jeden Vorschlag, der eine Perspektive für das Schiff ermöglicht“. Rostock sei bereit, Vorschläge zu unterstützen.

Das Schiff darf derzeit nicht bewegt werden. Für morgen ist ein Treffen von Stadt- und Landesdenkmalpflegern mit dem „Förderverein Traditionsschiffe“ geplant. Dessen Chef, Klaus Janßen, war gestern nicht zu erreichen.

• Video unter www.ostsee-zeitung.de

14 000 Seeleute der DSR lernten auf der „Büchner“ 1950 lief die heutige „Georg Büchner“ auf einer Werft im belgischen Hoboken vom Stapel — als „Charlesville“. Die Deutsche Seereederei Rostock (DSR) übernahm das Schiff 1967.

„Georg Büchner“ auf einer Werft im belgischen Hoboken vom Stapel — als „Charlesville“. Die Deutsche Seereederei Rostock (DSR) übernahm das Schiff 1967. Nach zehn Jahren im Liniendienst diente der Frachter ab 1977 als Ausbildungsschiff. Auf der 153 Meter langen „Büchner“ lernten mehr als 14 000 Seeleute der DSR ihr Handwerk.

Thomas Luczak