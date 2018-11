Plate

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Peckatel bei Plate unweit von Schwerin das Bein gebrochen. Er und ein Komplize sollen am frühen Montagmorgen versucht haben, einen Zigarettenautomaten zu stehlen, teilte die Polizei mit. Als ein Zeuge sie überraschte, seien beide geflohen.

Der 28-Jährige stürzte aber an einem Bahngleis und brach sich ein Bein. Er wurde von Polizisten gefasst und ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn und den noch unbekannten Komplizen wird nun wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. Geprüft werde auch, ob die beiden für ähnliche Taten in der Region verantwortlich sein könnten.

Hannes Stepputat