Für den Schweriner Landtag gehört die Mobilfunkversorgung zur Daseinsvorsorge. Doch der Bund will mit der Vergabe von Funklizenzen Geld verdienen. Dass er dabei in Kauf nimmt, dass es in ländlichen Regionen weiterhin Funklöcher gibt, will Mecklenburg-Vorpommern nicht hinnehmen.