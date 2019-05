Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat zum Gedenken an die verstorbene Präsidentin des Landtags, Sylvia Bretschneider (beide SPD), einen Trauerstaatsakt angeordnet. Darüber habe sie am Dienstag zu Beginn der Kabinettssitzung in Schwerin informiert. „Wir haben im Kabinett mit einer Schweigeminute an Sylvia Bretschneider erinnert. Sie war für uns alle eine langjährige Wegbegleiterin. Ihr Kampf für ein weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern und eine lebendige parlamentarische Demokratie hat viele Menschen in unserem Land beeindruckt“, sagte Schwesig. „Das zeigen die vielen anteilnehmenden Stimmen aus der Bevölkerung, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Wir verlieren eine große Persönlichkeit.“ Über Einzelheiten des Traueraktes werde später informiert. Er solle am 13. Mai, 12 Uhr, in der Neubrandenburger Konzertkirche stattfinden.

Bretschneider (58) erlag am Sonntag nach langer, schwerer Erkrankung einem Krebsleiden. Sie war seit 2002 Präsidentin des Landtags. Ihre Stellvertreterin, Beate Schlupp ( CDU), und Schwesig trugen sich am Dienstag in ein Kondolenzbuch ein, das im Landtag ausliegt.

Trotz Bretschneiders Tod erst vor zwei Tagen will die SPD-Fraktion dem Vernehmen nach heute Nachmittag über eine mögliche Nachfolge für die Landtagspräsidentschaft beraten, denn die SPD als größte Fraktion hat dafür das Vorschlagsrecht. Das Thema stehe auf der Tagesordnung, ist zu hören. Aussichtsreichste Kandidatin soll Bildungsministerin Birgit Hesse sein.

Frank Pubantz