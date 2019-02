Greifswald

Die beste Schule Deutschlands arbeitet bekanntlich in Greifswald: Vor einem Dreivierteljahr erhielt das Evangelische Schulzentrum Martinschule den Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung. „Das war für uns eine große Ehre und Anerkennung“, erinnert sich Schulleiter Benjamin Skladny. Hunderte Interessierte aus ganz Deutschland, Lehrer, Studenten, Mitarbeiter von Schulverwaltungen, seien seitdem nach Greifswald gekommen, um der Frage nachzugehen, wie gute Inklusion eigentlich funktioniert. Am Donnerstag fahndete nun Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bei einem Schulbesuch nach einer Antwort: „Viele Menschen haben Angst vor der Inklusion.“ Es sei eine tolle Idee, dass Menschen mit verschiedenen Schwächen und Stärken gemeinsam in die Schule gehen. „Aber es muss auch funktionieren.“

Dass die Landesregierung mit ihrer Schulpolitik dafür wesentliche Weichen stellt, machte Skladny an einer von Schülern der Schülerfirma „Häppchen & Co.“ liebevoll eingedeckten Frühstückstafel deutlich. Der erfahrene Pädagoge sieht Verbesserungsbedarf. „Wir brauchen eine umgekehrte Inklusion.“ Ähnlich wie die 1992 gegründete Martinschule, die sich aus einer Behindertenschule heraus zu einer inklusiven Schule entwickelte, sollten sich auch heute die Schulen mit Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Schülern ohne Handicap öffnen dürfen. Doch das Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern verbiete diese Öffnung und sorge damit weiter für Abgrenzung, kritisierte Skladny. „In einer Behindertenschule sind es Lehrer gewohnt, im Team zu arbeiten und übergreifend zu unterrichten“, warb er für die Öffnung.

Tamina Engel besucht die 11. Klasse der Martinschule, ist auf einen Rollstuhl und begleitende Hilfe angewiesen. Sie berichtete Schwesig, wie hier ihre Talente gefördert werden. „Diese Schule hat mich angenommen wie ich bin. Wäre ich auf eine Förderschule gegangen, hätte ich nie das Abitur machen können.“ Dass ihr Vater sie in der Schule betreuen dürfe, habe ihre Familie rechtlich durchkämpfen müssen. Nun will Tamina Anglistik und Kommunikationswissenschaften studieren. Derzeit überlegt sie, wie sie das schriftliche Abitur ablegen kann. „Ich kann nur mit dem Computer schreiben und das auch nur sehr langsam“, erzählt sie. Sie hofft, dass ihr für die Prüfung eine Schreibassistenz zur Seite gestellt wird.

Ein brennendes Problem für die Schule ist auch der Schülerverkehr. Elternvertreterin Claudia Metz, frühere Vorsitzende des Landes- und Kreiselternrates, berichtete Schwesig von einer Familie, die monatlich rund 300 Euro aufbringt, um ihren Sohn täglich von Rügen nach Greifswald zur Schule fahren. „Wir brauchen einen ÖPNV, der für alle gilt. Gerade in Flächenregionen wie diesen“, warb die Mutter für ein kostenloses Schülerticket, das nicht an Kreisgrenzen endet. Schwesig zeigte Verständnis für das Anliegen, machte aber deutlich, dass die politischen Prioritäten Schwerins derzeit in Finanzierung der kostenlosen Kita lägen.

Dennoch hatte Schwesig auch eine gute Nachricht im Gepäck. Freie Schulen wie die Martinschule sollen in gleichem Maße wie die staatlichen Bildungseinrichtungen vom Digitalpakt profitieren, sagte sie. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte sich am Mittwoch auf eine entsprechende Grundgesetzänderung geeinigt, die das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufhebt. Fünf Milliarden Euro vom Bund sollen an Schulen für die Ausstattung mit WLAN, digitalen Lerninhalten und Computern fließen, davon einhundert Millionen Euro an die Schulen in MV.

Apropos Geld: Mit dem Deutschen Schulpreis hatte die Martinschule auch ein Preisgeld von 100 000 Euro erhalten. „Eigentlich wollten wir das Geld in den Eigenanteil für den geplanten Turnhallen-Neubau stecken “, sagt Skladny. Der Bau soll etwa drei Millionen Euro kosten. Die Schule habe einen Fördermittelantrag beim Land gestellt, der bislang aber nicht befürwortet worden sei.

Martina Rathke