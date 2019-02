Schwerin/Berlin

Klare Kante hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Freitag im Bundesrat zum Thema Mobilfunkversorgung gezeigt. Mecklenburg-Vorpommern fordert eine 100-prozentige Abdeckung mit dem modernen 5G-Netz deutschlandweit. Nötigenfalls sollte die Bundesregierung die für März geplante milliardenschwere Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen stoppen, neu ausschreiben, Konzerne zur flächendeckenden Versorgung verpflichten oder die Frequenzen gar kostenlos an die Bieter übertragen. Denn so wäre gewährleistet, dass auch überall Mobilfunkempfang möglich wird. Gerade für MV sei besserer Empfang wichtig. „Ich warne davor, Regionen bei dieser zukunftsorientierten Technologie abzuhängen“, sagte Schwesig in Berlin.

Der Bundesrat hat den MV-Antrag in Ausschüssen zur Diskussion überwiesen. Im März könnte eine Entscheidung fallen, hofft Schwesig. „Ich bin zuversichtlich, dass unser Antrag dazu führt, dass wir zu einer Initiative für flächendeckende Versorgung kommen. Ich bin sehr dafür, dass die Konzerne dazu verpflichtet werden.“ Auch die Landesregierung prüfe, „wie wir zu Verbesserungen beim Mobilfunk beitragen können“.

Der Koalitionspartner CDU fordert mehr Engagement, um bereits bestehende Mobilfunktechnik überall in MV durchzusetzen. 5G sei schön; vielerorts gebe es aber überhaupt keinen Empfang, so Wolfgang Waldmüller. „Wir wollen den Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach. Für ein funktionierendes 5G-Netz ist der Ausbau von LTE das Gebot der Stunde.“ Vertreter von Wirtschaft und Kommunen beklagen seit Jahren den schlechten Mobilfunkempfang.

Frank Pubantz