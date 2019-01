Rostock

Trotz der neuen Datenschutzgrundverordnung ist es immer noch extrem schwierig, tatsächlich zu kontrollieren, wer welche persönliche Daten eines Bürgers bekommen kann. Das musste Gabi S. aus Rostock erleben, die der OZ ihren Kampf um ihre Datenhoheit schildert.

Es begann damit, dass Gabi S. den Sportverein, den sie leitet, ins Vereinsregister eintragen lassen wollte. „Ich musste die Namen, Adressen und Geburtsdaten aller Vorstandsmitglieder angeben“, erinnert sie sich. Das hätte sie ja noch verstanden. Später erfuhr sie jedoch, dass diese Daten für jedermann zugänglich im Amtsanzeiger veröffentlicht werden. „Eigentlich müsste man doch nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse des Vereins angeben. Damit kann doch jeder, der Interesse hat, Kontakt aufnehmen“, meint sie. Doch der Mitarbeiter im Vereinsregister meinte, der Bürger brauche diese Angaben, um zu wissen, wer hinter einem Verein steckt. Das kann Gabi S. nicht nachvollziehen: „Man fühlt sich alleinegelassen. Ich will doch nur Herrin meiner Daten sein. Ich gehe ja auch nicht auf die Straße und sage jedem, wo ich wohne und wann ich geboren wurde.“

Als nächstes wollte sich Gabi S. gegen die zahlreichen Werbebriefe in ihrem Briefkasten wehren. Sie erfuhr, dass die Post mit den Adressen ihrer Kunden Handel treibt – ganz legal. Denn auch nach der Datenschutzgrundverordnung können kommerzielle Anbieter mit Adressen handeln. Und die Post mischt dabei kräftig mit. Grundlage dafür ist eine Grauzone im Datenschutz. Die besagt, dass Kundendaten verkauft werden dürfen, wenn es keinen Grund gibt anzunehmen, dass das Interesse des Betroffenen, dass seine Daten nicht zu Werbezwecken genutzt werden, höher zu bewerten ist, als das Interesse des Adresshändlers, damit Geld zu verdienen. Kurz gesagt: Solange der Betroffene keinen echten Grund hat, sich dagegen zu wehren, darf er mit Werbung zugeschüttet werden.

Gabi S. kann es nicht fassen: „Wieso sind die Interessen eines Unternehmens wichtiger als meine Interessen?“ Dazu erklärt Mathias Wins von der Verbraucherzentrale MV: „Das hat der Gesetzgeber so gewollt. Kleine, neue Unternehmen sollen so die Möglichkeit haben, für sich zu werben und Kunden zu gewinnen.“ Und Wettbewerb sei ja im Sinne des Verbrauchers, so Wins. Ungewollte Postwerbung sei daher im Gegensatz zu ungewollter Telefonwerbung erlaubt. Allerdings sei es auch hier möglich, Widerspruch einzulegen.

Das wollte auch Gabi S. Der Widerspruch gestaltete sich jedoch reichlich schwierig. „Ich musste mich langwierig im Internet durchklicken. Die Seiten sind in einer sehr komplizierten Sprache verfasst, dabei steht in der Datenschutzgrundverordnung, dass sie leicht verständlich sein muss.“ Schließlich hatte sie sich durchgekämpft und stand dann vor dem nächsten Problem: „Um mich auf die Sperrliste setzen zu lassen, musste ich der Post erst einmal alle meine Daten liefern“, erinnert sie sich. Doch auch das reichte nicht aus. Gabi S. bekam einen Brief, in dem wiederum schwer verständlich erklärt wurde, dass sie nun noch einmal Widerspruch einlegen müsse. Am besten solle sie sich in eine so genannte „Robinsonliste“ (siehe Kasten) eintragen lassen, riet ihr die Post. Ihr Fazit: „Es ist nervig, kostet Zeit, man muss sich mit etwas auseinandersetzen, mit dem man sich nicht auskennt – und am Ende gibt man entnervt auf.“

Robinsonliste schützt vor Werbung Wer sich vor ungewollter Werbung per Post schützen möchte, kann sich in eine so genannte Robinsonliste eintragen lassen. Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) führt seit 1971 eine solche Liste für adressierte Werbebriefe. Dort kann man sich im Internet unter www.ichhabediewahl.de anmelden. Anders als Werbebriefe sind ungewollte Werbeanrufe gesetzlich verboten. Wer dennoch am Telefon belästigt wird, kann bei der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de) Beschwerde einreichen.

Gabi S. stößt mit ihrer Haltung nicht überall auf Verständnis. „Viele fragen mich, ob ich etwas zu verbergen habe. Nein, das habe ich nicht, aber ich wehre mich gegen unbegründete Eingriffe in meine Privatsphäre.“ Für sie trägt das Internet eine Mitschuld: „Durch Facebook und andere soziale Medien haben sich inzwischen viele daran gewöhnt, alles von sich preis zu geben und verstehen gar nicht, warum man das nicht will.“

Mehr zum Thema: Bewusstsein für Datenschutz entwickeln – Ein Kommentar

Axel Büssem