Wolgast

Ein Mann ist am Sonntag in Wolgast vor dem Ertrinken gerettet worden. An der Badestelle „Dreilindengrund“ schwamm er im Peenestrom hinaus bis etwa in Höhe der Fahrrinne. Doch dann verließen ihn plötzlich die Kräfte. Passanten wählten umgehend den Notruf. Alarmiert wurden die Feuerwehren Wolgast, Hohendorf, Ückeritz (mit Boot), der Rettungsdienst, Polizei und Wasserschutzpolizei sowie die Seenotrettung.Die Besatzung eines Segelbootes, welches sich zufälligerweise in Höhe der Badestelle befand, bemerkte den Mann, der sich an einem Seefahrtszeichen festklammerte und um Hilfe rief. Daraufhin wurde die Person auf das Boot aufgenommen und zum Wolgaster Hafen transportiert. Dort wurde er vom Rettungsdienst übernommen und behandelt. Offenbar trug er leichte Verletzungen davon. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Meerkatz Cornelia