Zweifel an der Gültigkeit vieler Abiturabschlüsse regen sich bei der Linken im Landtag. Fraktionschefin Simone Oldenburg fürchtet, dass Schüler Probleme mit der Anerkennung in anderen Bundesländern haben könnten. Als Grund führt sie die zunehmende Zahl von Seiteneinsteigern mit unzureichender Qualifikation im Lehrerberuf an. Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) teilt diese Befürchtungen nicht.

756 Seiteneinsteiger, Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung, sind laut Bildungsministerium an den öffentlichen Schulen im Land beschäftigt (Stand Oktober 2018). Das sind gut sieben Prozent aller Lehrer, jeder 14. Die Zahl steigt, da das Land nicht ausreichend Fachkräfte findet und zu wenige Studenten abschließen. In den kommenden fünf Jahren dürfte sich das Problem weiter verstärken, da rund ein Drittel der jetzigen Lehrer in den Ruhestand geht. Zuletzt gab es massive Kritik, weil viele Seiteneinsteiger ohne pädagogische Ausbildung auch nach Monaten keinen Crashkurs erhalten hatten (die OZ berichtete). Simone Oldenburg fürchtet nun zum Thema Abiturabschluss das Schlimmste: dass Lehrer ohne Ausbildung sogar Prüfungen an Gymnasien abnehmen – obwohl dies gesetzlich ausgeschlossen ist. Sie warnt vor einem „Mecklenburger Landabitur“, das woanders gar keine Anerkennung findet.

Für Oldenburg ist klar: Die Lehrer-Not wirke sich auch auf die Bildung von Prüfungskommissionen aus, die für die Abnahme von Abiturprüfungen gebildet werden. Ihre Rechnung: Wenn mehr Seiteneinsteiger ausgebildete Fachkräfte ersetzen, müssen sie auch bei Prüfungen einspringen. Dies sei laut Abiturprüfungsverordnung MV aber nicht zulässig. Es liege „der Verdacht nahe“, so Oldenburg, dass die Gremien „nicht wie rechtlich vorgeschrieben mit Lehrkräften besetzt sind, die die Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien oder Beruflichen Schulen besitzen“. Auf eine Anfrage der Linken antwortete das Ministerium: Wie viele Seiteneinsteiger bei der Abnahme von Prüfungen der Mittleren Reife (Realschule) und der Hochschulreife ( Abitur) womöglich beteiligt sind, sei „nicht bekannt“.

Jeder 14. Lehrer ohne ausreichende Qualifikation 756 Lehrkräfte sind derzeit an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen im Land beschäftigt, obwohl sie keine Befähigung gemäß Lehrerbildungsgesetz besitzen. Das ist etwa jeder 14. der MV-weit 10483 Lehrer. Verteilt auf Schulformen stellt sich die Zahl der Seiteneinsteiger wie folgt dar: Grundschule 225, Förderschule 112, Gesamtschule 69, Regionale Schule 266, Gymnasium 84 (Stand Oktober 2018). 159 Seiteneinsteiger unterrichten laut Bildungsministerium in der gymnasialen Oberstufe (Klassen 11 und 12), obwohl dies rechtlich „grundsätzlich“ qualifizierten Lehrern vorbehalten sei.

„Die Ministerin setzt den Abschluss von all den Jugendlichen aufs Spiel, die von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung geprüft und bewertet werden“, erklärt Oldenburg. Ministerin Hesse lässt dies zurückweisen. „Wir sehen hier kein Risiko“, so Sprecher Henning Lipski. Denn Grundlage für die Anerkennung von Abiturabschlüssen sei eine Vereinbarung der Kulturminister aller Bundesländer. Lipski bestätigt: Im aktuellen Schuljahr unterrichten 159 Seiteneinsteiger in der gymnasialen Oberstufe, 11. und 12. Klasse. „Grundsätzlich“ müssten ausgebildete Lehrer eingesetzt werden, so Lipski. Auf Nachfrage räumt er ein: Es sei möglich, dass im Vertretungsfall eine Lehrkraft ohne ausreichende Qualifikation vorübergehend Unterricht erteilt. „Dies ist immer noch besser, als den Unterricht ausfallen zu lassen.“ Lipski: „Prüfungen darf diese Lehrkraft aber nicht abnehmen.“ Das Ministerium gehe davon aus, dass sich alle Schulen daran halten.

Oldenburg glaubt das nicht. Die Not an der Basis finde viele Lösungen. „Dieses Chaos ist das Ergebnis eines Wildwuchses bei den Einstellungen von Lehrkräften.“ Sie fordert die Ministerin auf, Bedingungen zu schaffen, unter denen geltendes Recht auch eingehalten werden kann. „Es darf schlichtweg niemand in den Klassenstufen 11 und 12 eingestellt werden, der nicht die entsprechende Lehrbefähigung hat.“

Carsten Hammer vom Verband der Gymnasiallehrer in MV, kennt aus der Praxis kein Beispiel, wo ein Seiteneinsteiger in der Prüfungskommission sitzt. Ausschließen könne er dies aber nicht. In Zukunft dürfte das Problem der Besetzung gravierender werden. „Wir fordern, dass Bildung nicht auf Seiteneinsteiger setzt“, so Hammer. Es müssten deutlich mehr Lehrer ausgebildet werden. Hammer fordert zudem mehr Anerkennung der Leistungen seiner Kollegen. Die zu leistende Stundenzahl in MV etwa sei im bundesweiten Vergleich viel zu hoch.

Frank Pubantz