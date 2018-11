Rostock/Schwerin

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet im Zusammenhang mit einer Sprengserie bei Bankautomaten nach einer überregional agierende Tätergruppe aus den Niederlanden. Mehrere Spuren, auch von Vorfällen dieser Art aus anderen Bundesländern, wiesen inzwischen in diese Richtung, teilte die Polizei am Dienstag nach einem erneuten Vorfall in Schwerin mit.

Explosion im Vorraum einer Bankfiliale am Bahnhof Schwerin

Unbekannte haben in Schwerin am Morgen einen Geldautomaten aufgesprengt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht im Vorraum einer Bankfiliale unweit vom Bahnhof in Schwerin. Die Ermittler suchten nun Zeugen und vor allem Vermieter, die in der Vergangenheit Zimmer oder Wohnungen kurzfristig „an Niederländer mit marokkanischer Abstammung“ vermietet hatten. Die Gesuchten seien meist mit hochmotorisierten und teuren Fahrzeugen unterwegs.

Beim Überfall in Schwerin hatten die Täter diesmal allerdings kein Glück: „Sie sind nicht an das Geld im Automaten gekommen“, teilte Polizeisprecher Stefan Baudler in Rostock mit. Auch der Sachschaden sei diesmal „eher gering geblieben.“

Bundespolizisten hören Knall –Täter fliehen

Durch die Nähe zum Bahnhof hatten Bundespolizisten den Knall gehört und Alarm ausgelöst. Direkt neben der Bank, die im Erdgeschoss liegt, befindet sich zudem ein Hotel. Der oder die Täter konnten aber fliehen, vermutlich mit einem Auto, und wurden bis zum Nachmittag von der Polizei nicht gefunden. Die Kriminalisten konnten aber Reifenspuren am Tatort sichern.

Schon Ende August Sprengungen in Westmecklenburg

Die Region Westmecklenburg war schon Ende August/Anfang September von solchen Geldautomaten-Sprengungen betroffen. Innerhalb weniger Tage waren gleich sechs Bankautomaten aufgesprengt worden. Alle Tatorte - Ludwigslust, Krakow am See, Gadebusch und dreimal Schwerin - lagen unweit von Autobahnen. In drei Fällen gelangten die Täter an Geld der Banken, in einem Fall gleich an 200 000 Euro.

Die damalige Serie endete erst mit einem Bankautomatenüberfall in Ahrensburg im benachbarten Schleswig-Holstein am 6. September. Die Kriminalpolizei in Schwerin hatte die Sonderermittlungsgruppe „Transit“ für diese Delikte bereits aufgestockt

RND/dpa