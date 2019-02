Rostock/Wismar/Wittenburg

Skigeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern sind der Beweis: Die Menschen des Landes sind verrückt nach Wintersport. Der Skiservice Rostock ist einer der wenigen Läden des Landes, die sich ausschließlich auf den Verkauf und Verleih von Skiern und Snowboards spezialisiert haben. Und die Nachfrage ist hoch. „Die Leute wollen sich in ihrem Winterurlaub um nichts mehr kümmern müssen und erledigen bei uns alles Nötige vorher“, sagt Tom Siegfried, Mitarbeiter des Ladens in Neuendorf bei Rostock. „Auch das Schleifen, Wachsen und Reparieren der Skier ist sehr gefragt.“

Erfolg im Wintergeschäft kann auch Surpremesurf in Rostock vorweisen. „In den Winterferien ist der Andrang enorm und wir haben meist nur noch wenig Material für den Verleih“, meint Eike Witzel, Geschäftsführer von Surpremesurf in Rostock. Der begeisterte Snowboarder weiß, worauf es bei der optimalen Ausrüstung ankommt: „Jemand der schon 15 Jahre Ski fährt, erhält andere Skier als ein Anfänger. Vor allem Allround-Skier und -Boards werden gerne genommen.“ Außerdem biete er Schuhe und Stöcke an, die genau an die Körpermaße angepasst werden.

Höhere Qualität und niedrigere Preise

Was ihn von den meisten Skigeschäften in Bayern und Österreich unterscheide, sei der Preis. „Bei uns ist es günstiger als in den Skigebieten“, ist Witzel sicher. Etwa 99 Euro für eine Woche inklusive An- und Abreise kostet der Verleih von Skiern oder Snowboard, Stöcken und Schuhen. Wer sich die Ausrüstung kaufen will, lande bei 450 bis 800 Euro. Kunden hätten zudem die Möglichkeit, die Ausrüstung nach dem Verleih zu kaufen. „Dann berechnen wir natürlich nur den Preis für gebrauchtes Material“, so Witzel.

Auch im Surfcenter Wismar können Ski-Fans relativ preiswert ihre Ausrüstung für den Urlaub erwerben. Etwa 80 Euro pro Woche kosten Skier und Zubehör. Als eines der wenigen Geschäfte im Nordosten verleiht und verkauft das Surfcenter auch Langlaufskier. Viele der Kunden benutzten ihre Skier an den wenigen Schneetage auf den Rad- und Wanderwegen an der Küste, meint Inhaber Micha Witt. „Sobald die ersten Flocken fallen, leihen sich die Leute Skier und fahren direkt vor meinem Geschäft los.“

Mit der Folge, dass er sie nach Gebrauch auf den meist nur spärlich zugeschneiten Wegen zerkratzt zurückbekommt. Trotzdem hat er nicht vor, den Verleih einzustellen. „Ich will nicht immer nur wie ein Geschäftsmann denken“, sagt er. Wichtig sei ihm zudem die Qualität seiner Produkte. Anders als viele „Touri-Läden in den Alpen biete ich ausschließlich technisch hochwertiges Material an.“ Das sei einer der Hauptgründe, warum er schon seit 15 Jahren im Geschäft mitmischen könne.

Nur wenige Buchungen für Wintersport

Die Skibegeisterung der Menschen in MV zeigt sich nicht nur am Erfolg der Sportgeschäfte. Im Alpincenter Wittenburg ist aufgrund der Schulferien momentan erhöhter Andrang, sagt Marketingchefin Antje Opitz. „Am Wochenende können es auch mal bis zu 1000 Leute pro Tag werden, die unsere Piste nutzen wollen.“ Wenngleich die Menschen in MV Spaß am Wintersport haben, sprechen die Buchungsstatistiken der Reisebüros eine andere Sprache: „Die Leute buchen nur selten Winterurlaub bei uns“, sagt Nele Ihleburg von der Reiseagentur Verchow in Roggentin bei Rostock. Gerade einmal fünf Prozent aller Buchungen des gesamten Jahres seien auf Ski- und Snowboardurlaube ausgerichtet, mit abnehmender Tendenz.

In den vergangenen Jahren hätten immer weniger Menschen ein Hotelzimmer in den Skigebieten Österreichs, Deutschlands und Tschechiens gebucht, so Ihleburg. Auch an Pauschalreisen bestehe kaum mehr Interesse. Bei den Buchungen für Sommerurlaube verzeichne man hingegen keinen Rückgang. „Vieles läuft heute über Mundpropaganda“, begründet sie die Entwicklung. „Oft suchen sich die Leute die günstigsten Unterkünfte im Internet, da Skiurlaub ohnehin sehr teuer ist.“

Flemming Goldbecher