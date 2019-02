Rostock

Sport in Mecklenburg-Vorpommern ist so beliebt wie noch nie: Anfang 2018 registrierte der Landessportbund MV (LSB) 253 864 Mitglieder in 1906 Sportvereinen. Das sind über 3000 mehr als ein Jahr zuvor. Für 2019 hat der LSB noch keine Zahlen veröffentlicht. LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland geht jedoch davon aus, dass sich der Wachstumstrend der vergangenen Jahre weiter fortsetzen werde. „Wir sind zufrieden mit der Entwicklung der Vereins- und Mitgliederzahlen im Land. Der Großteil der Vereine macht einen stabilen Eindruck.“ Marko Zühlske vom Polizeisportverein Rostock (PSV) ist überzeugt: „Das Bedürfnis der Menschen nach körperlicher Betätigung ist heute stärker als vor einigen Jahren. Das kommt den Vereinen im Land zugute.“

Im nationalen Vergleich kommt MV hingegen nicht so gut weg. Über 27 Millionen Menschen treiben in deutschen Vereinen Sport, also etwa 33 Prozent im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. In MV organisierten sich 2018 gerade einmal 15,76 Prozent der Menschen in einem Verein. Damit rangierte das Land auf Platz 14. Nur Sachsen-Anhalt (15,74) und Brandenburg (13,89) schnitten noch schlechter ab. Auf Platz eins stand das Saarland mit 37 Prozent. LSB-Chef Haverland sieht diese Zahlen als Zeichen, dass auf vielen Ebenen noch nicht genug getan werde, um die Mitgliederzahlen zu steigern: „Da haben wir noch viel aufzuholen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Bewegung zu bringen.“

Viele Sportanlagen in schlechtem Zustand

Konkret wünscht er sich mehr ehrenamtliches Engagement in den Vereinen, gerade im Kinder und Jugendbereich. „Besonders im ländlichen Raum ist es schwierig, genug Leute für die Betreuung zu finden“, weiß Haverland. Auch der schlechte Zustand vieler Sportstätten verhindere eine optimale Auslastung der Vereine. Besonders Randsportarten seien von diesen Problemen betroffen. Ballsportarten wie Fußball hätten hingegen weniger Schwierigkeiten, ihre Mitgliederzahlen aufrecht zu halten.

Im Polizeisportverein Rostock (PSV) stehen die Zeichen laut Geschäftsführer Marko Zühlske in allen Sportabteilungen auf Wachstum – Vom Fußball übers Boxen bis zum Rollstuhlbasketball. Mit seinen 3000 Mitgliedern ist der PSV der größte Breitensportverein des Landes. Als Grund für den Erfolg nennt Zühlske die Hauptberuflichkeit vieler Mitarbeiter im Verein. „Allein mit unseren 180 Ehrenamtlern könnten wir die Mitglieder kaum steuern“, ist er sicher. „Aber auch die Ansprüche der Sportler sind gestiegen. Freizeitsport professionalisiert sich immer mehr.“

Fehlende Investitionen der Landesregierung?

Die Politik reagiere jedoch kaum auf diese Entwicklung. „Die Sportvereine und -verbände müssten mehr Druck auf die Landesregierung ausüben, damit sie mehr in den Sport in MV investiert“, betont Zühlske. Außerdem weist er auf die fehlende Verwurzelung von Politikern in Sportvereinen hin. „Das ist im Westen anders, wie man an den Mitgliederzahlen sieht.“

Dass fehlende Engagement der Politik kann auch Mike Papsdorf bestätigen. Als ehrenamtlicher Badmintontrainer arbeitet er im Kinder- und Jugendbereich des PSV. Momentan quetsche er sich fürs Training mit 50 Leuten in eine Halle. Die Abteilung Badminton des ESV Turbine Rostock habe sich vor kurzem wegen Unbespielbarkeit seines Hallenbodens aufgelöst. Da die Stadt sich nicht um eine Alternative bemühte, wechselten die Mitglieder zum PSV. „Das Problem ist nicht, die Kinder in die Vereine zu bewegen, sondern sie trotz der Bedingungen hier zu halten“, so Papsdorf.

Flemming Goldbecher