Sprotten als Lebensretter

Marlow. „Die Küken schlüpften, aber ein paar Tage später lagen sie oft tot vor der Bruthöhle“, berichtet Anja Walther, die im 1994 bei Ribnitz-Damgarten eröffneten Vogelpark für die Betreuung der Jungtiere verantwortlich ist.

2012 überlebten zum ersten Mal alle zehn Pinguin-Jungen. „Wir freuen uns darüber sehr“, sagt Anja Walther. Im Jahr davor waren ihnen von ebenfalls etwa zehn geschlüpften Küken nur zwei geblieben.

Eins zog die 28-Jährige zusammen mit ihrer Kollegin Daniela Busch (29) per Hand auf, nur ein einziges schaffte es auf natürliche Weise. „Wir wussten einfach nicht, woran es lag, dass die anderen eingingen“, erinnert sich Vogelpark-Chef Matthias Haase. Inzwischen sind die Marlower schlauer. „Wir glauben, es liegt an den Sprotten“, meint Anja Walther. Erstmals fütterten sie die Humboldt-Pinguine in der Brut- und Aufzuchtphase mit den fettreichen Fischlein. Vorher bekamen die Marlower Pinguine vor allem Hering.

Auf die Idee mit den Sprotten kamen Anja und Daniela am anderen Ende der Welt — in Südafrika. Die beiden jungen Frauen, die in Greifswald Biologie studiert hatten und seit 2010 im Vogelpark arbeiten, konnten bei Kapstadt die einzige Pinguin-Klinik der Welt und eine große Kolonie frei lebender Pinguine besuchen. In dem Schutzgebiet hatten Experten mit einer Kamera aufgezeichnet, wo die Pinguine im Meer auf Nahrungssuche gehen und was sie fressen.

„Da sahen wir, dass sie sich vor allem kleine, fettreiche Fische fangen“, erzählt Anja Walther. Als dies im vorigen Frühjahr erstmals in Marlow angewandt wurde, brachte es sofort Erfolg.

„Eigentlich ein einfacher Trick. Wir waren auch überrascht, dass er so gut wirkt.“

Derzeit allerdings bekommen die Marlower Pinguine wieder Hering. „Die fettreichen Sprotten gibt es nur, wenn sie brüten und Junge haben. Weil die Tiere dann einen höheren Energiebedarf haben“, erläutert die Biologin. Als ständige Kost könnten die Fettfische dazu führen, dass die Pinguine dick und träge werden und dann vielleicht die Lust am Brüten verlieren.

Auch die Vogelmalaria-Vorsorge wurde nach dem Südafrika-Besuch verbessert. Im Jahr zuvor starben zwei Alt-Pinguine an dieser Krankheit, die vermutlich durch Mücken und Wildvögel in den Park eingeschleppt wurde. Seit dem vorigen Sommer mischen die Marlower vorbeugend Malariamedikamente ins Futter. Mit Erfolg — alle 25 Pinguine blieben gesund.

In Auswertung des Afrika-Trips soll in Marlow außerdem die Pinguinanlage umgebaut werden. Die beiden jungen Frauen hatten sich am Kap der Guten Hoffung das Gelände der Pinguin-Kolonie genau angesehen. Es bestand aus Sand und Felsen, die Marlower Nachbildung dagegen aus kleinen Steinen vom Ostseestrand. Durch den Umbau soll die Anlage den natürlichen Lebensbedingungen der Tiere besser angepasst werden.

Gut 800 000 Euro könnte die Umgestaltung kosten, schätzt Vogelpark-Chef Haase. Der Antrag beim Landesförderinstitut ist bereits gestellt. Rund 150 000 Euro will der Park durch Spenden, Sponsoren und die Vergabe von Tierpatenschaften aufbringen.

Viel Fett und Eiweiß Die Sprotte gehört zu den Heringsartigen, wird zwischen zwölf und 20 Zentimeter lang, lebt in großen Schwärmen und ernährt sich von Plankton. gehört zu den Heringsartigen, wird zwischen zwölf und 20 Zentimeter lang, lebt in großen Schwärmen und ernährt sich von Plankton. Vier Arten kommen in den gemäßigten und subtropischen Meeren der Süd-Halbkugel vor. Die Europäische Sprotte (Sprattus sprattus) mit zwei Unterarten existiert im nördlichen Atlantik, im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und in der Ostsee. Mit bis zu

17 Prozent Fettanteil im Fischfleisch gehören Sprotten zu den Fettfischen. Sprotten sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß sowie Vitamin D. Außerdem enthalten sie viele Mineralien, darunter Eisen, Zink und Kalium. Die Fische werden von der Konservenindustrie als Sardinen oder Anchovies vermarktet und sind auch geräuchert, gebraten oder gegrillt ausgesprochen schmackhaft.

