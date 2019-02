Bansin

Kleines Jubiläum beim Usedom-Krimi: In Bansin war am Mittwoch Drehstart für die zehnte Folge der ARD-Heimatserie. An der Seebrücke Bansin agierten unter anderem Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow und die neue Kommissarin Ellen Norgaard, die von Rikke Lylloff gespielt wird. Norgaard ist Nachfolgerin der ermordeten Julia Thiel, der Tochter Lossows.

In der Folge mit dem Arbeitstitel „Strandgut“ geht es um ein einsames Kind, um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Meeresgrund, die Konkurrenz zwischen Dänen und Usedomern um die lukrativen Bergungsaufträge sowie um den Fund einer Wasserleiche. Die neue Folge soll bis zum 20. März im deutschen und polnischen Teil von Usedom sowie in Berlin und Umgebung gedreht werden.

Zur Galerie Karin Lossow, gespielt von Katrin Sass, und die Kommissarin Rikki Lylloff, gespielt von Ellen Norgaard, drehen bis zum 20. März für die neue Folge „Strandgut“ des Usedom-Krimis.

